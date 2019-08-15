"Дело открыли в 14-м году": адвокат Грымчака сделал громкое заявление

Обыск в доме замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака проводили по делу, открытому в 2014 году.

"Основанием для обыска у Юрия Грымчака стало постановление суда Деснянского района города Чернигова. Нам это решение почему-то выдали в укороченном виде, только резолютивная часть, и она вызывает удивление. В решении даже не указано, кто же должен проводить обыск. Уже не говоря о фабуле дела и статье Уголовного кодекса. Там же указано, что само дело открыто в феврале 2014 года", – заявил OBOZREVATEL адвокат Феликс Кашарский.

Задержание Грымчака Facebook Натальи Склярской

Также адвокат считает, что заявление Генпрокурора Юрия Луценко никак не вяжется с самим Грымчаком.

"Юрий Грымчак, конечно, уважаемый человек. Но говорить о том, что он имеет влияние на судью и Минкульт – очень странно", – считает Кашарский.

Напомним, Юрий Луценко сообщил, что Грымчак и его помощник требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкульта для принятия заказных решений. Речь идет о сумме в 1,1 млн долларов.

Помощник Грымчака "24"

Жена Грымчака, Юлия, выложила на своей страничке постановление суда, по которому проводился обыск. В нем речь идет о строительной компании ТОВ "Фирма "КАТРАН-К", "Рынке Рыбалка" на Набережном шоссе 25/3 в Киеве, и строительстве на этом месте многофункционального комплекса и нежилого здания – кафе.

Постановление суда

Самого Грымчака задержали накануне вечером в супермаркете "Фуршет" на Подоле. А его помощника и брата его супруги – на Нивках. Во время задержания помощнику стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа силовики прибыли в домзамминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, где произвели его задержание.

В СБУ рассказали, что они больше месяца следили за замминистромГрымчаком и его помощником Игорем Овдиенко.

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