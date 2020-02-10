"Должны идти к победе": Ярош заговорил о силовом возврате Донбасса

Украина должна стремиться к победе над российским агрессором на временно оккупированном Донбассе, ведь без этого ее государственности грозит уничтожение. Более того, нельзя исключать силового варианта освобождения захваченных территорий.

Об этом зявил командующий Украинской добровольческой армией (УДА) Дмитрий Ярош в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Солдаты, офицеры должны идти к победе, а не к неизвестно чему, когда ни войны, ни мира. Мы должны освободить наши территории. Да, это может затянуться во времени, это может быть различными способами, но при всем этом мы должны достичь этой победы. Потому что в случае ее недостижения мы получим поражение всего государства и наших будущих поколений. Это будет, как часто бывает в истории человечества. Страны, которые не смогли победить, они затем разрушались, приходили в упадок, исчезали с лица земли. И мы можем таким же путем пойти", – предупредил он.

Ярош подчеркнул, что сейчас украинские защитники не двигаются к победе, поскольку для этого нет политической воли у руководства страны. А она, по его словам, должна проявляться именно в освобождении наших территорий. На вопрос Соколовой, идет ли речь о силовой деоккупации, лидер УДА ответил, что не исключает такого развития событий.

Дмитрий Ярош Скриншот видео

"Почему нет? Я больше чем уверен, что при надлежащей системной деятельности всех силовых структур – ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки и так далее – мы способны выполнить поставленные задачи. Это раз. Второе, но это надо было поставить на первое место, – это реализация лозунга "Все для фронта, все для победы". Должна быть мобилизация всех материальных, моральных, духовных ресурсов у народа, и тогда можно достичь даже с минимальной кровью (победы. – Ред.)", – убежден Ярош.

Он возмутился из-за того, что сейчас значительная часть украинского общества ограждена от войны и не понимает ее угроз, находясь в мирных городах. Исходя из этого, командующий УДА поставил украинцам в пример Финляндию и Афганистан, которые в свое время сплотились и смогли дать отпор агрессору.

"Могла Финляндия противостоять СССР? Мог Афганистан, потеряв миллион людей там с лишним во время советской оккупации? Но смогли победить СССР и внести лепту в развал этой империи зла. А Украина, с ее потенциалом?" – резюмировал Ярош риторическим вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярош заявил, что Минские договоренности – это путь в никуда и угроза уничтожения страны. Кроме того, он отметил, что в Кремле якобы существует "план ликвидации Украины до 2024 года", поэтому нашей стране нужно действовать решительно в борьбе с агрессором.

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