"Я боюсь!" Отказавшийся отпевать малыша в Запорожье священник объявил об угрозах

Запорожский священник УПЦ МП Евгений Молчанов, который отказался отпевать крещенного в Киевском патриархате трагически погибшего малыша, заявил об угрозах в свою сторону и в адрес его близких.

Об этом Молчанов рассказал в интервью изданию "РИА Новости Украина".

"СМИ стали выставлять фотографии и адреса других священников. Угрозы расправы поступали моему полному однофамильцу, который тоже служит в Запорожской епархии УПЦ", - рассказал он.

Также священник, у которого есть дети и внуки, переживает за безопасность своей семьи.

"Естественно, страшно. Тем более, что уже проходили призывы к тому, чтобы эта ситуация отразилась не только на мне, но и на моих близких…" - сказал Молчанов.

Как сообщал "Обозреватель", отказ священника отпевать ребенка в Запорожье вызвал настоящую волну негодования в Украине. Скандал вокруг Московского патриархата буквально перерос в народный гнев.

Учитывая последние события, были собраны самые громкие скандалы с УПЦ МП, которые вызвали резонанс в обществе.