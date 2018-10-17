Взрывы в Керчи: появилось фото мертвого стрелка

В сети появился снимок с подозреваемым в нападении на керченский политехнический колледж, которого нашли мертвым.

"В сети публикнули фотографии настоящего убийцы. Его тело нашли в библиотеке", – сообщает telegram-канал Mash.

Кроме тела на фотографиях изображены вещи убийцы, среди которых находилась взрывчатка и оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. Известно, что перед этим были слышны звуки выстрелов.

Один из подозреваемых был найден мертвым. По предварительным данным, у него был сообщник, который заходил в колледж в одной одежде, но переоделся перед нападением. Свидетели утверждают, что взрыв нападающий устроил только после того, как у него закончились патроны.