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Взрывы в Керчи: появилось фото мертвого стрелка

12.7тЧитать материал на украинском

В сети появился снимок с подозреваемым в нападении на керченский политехнический колледж, которого нашли мертвым.

"В сети публикнули фотографии настоящего убийцы. Его тело нашли в библиотеке", – сообщает telegram-канал Mash.

Кроме тела на фотографиях изображены вещи убийцы, среди которых находилась взрывчатка и оружие.

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Взрывы в Керчи: появилось фото мертвого стрелка

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. Известно, что перед этим были слышны звуки выстрелов.

Один из подозреваемых был найден мертвым. По предварительным данным, у него был сообщник, который заходил в колледж в одной одежде, но переоделся перед нападением. Свидетели утверждают, что взрыв нападающий устроил только после того, как у него закончились патроны.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
рюський мир-окупация сказывается
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4
1
Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях, а теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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1
5
Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях, а теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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2
8

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