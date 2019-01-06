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Взрыв в жилом доме Мариуполя: погиб СБУшник

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Один из двух мужчин, погибших от взрыва гранаты в Мариуполе, являлся сотрудником Службы безопасности Украины.

Об этом рассказали ТСН источники в правоохранительных органах. Мужчине был 31 год.

Отмечается, что в квартире, в которой произошел взрыв, в тот день распивали алкогольные напитки трое мужчин и трое женщин.

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Силовик с товарищем на кухне принялись разбирать гранату. Она взорвалась. Оба от полученных ран скончались. Остальные люди были в других комнатах и не пострадали.

Взрыв в жилом доме Мариуполя: погиб СБУшник

ТСН

Взрыв в жилом доме Мариуполя: погиб СБУшник

ТСН

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Виннице прогремел мощный взрыв в троллейбусе во время движения, пострадали три человека.

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Евграфович Павел
Евграфович Павел
Ахаха ха.... Педрилы свинорожие... Спасибо Посмеялся)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Достойно отметили обретение томаса! СУГС не чекаясь!
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