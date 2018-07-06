Взрыв "Молота" Пашинского: появились данные о состоянии раненных военных

Жизням трех украинских военнослужащих, которые пострадали в результате взрыва миномета "Молот" на Ривненском общевойсковом полигоне, теперь ничего не угрожает.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

"По данным медиков Западного военного клинического госпиталя, три солдата находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет", - сказал он.

По информации "Радио Свобода", в полдень в военный госпиталь во Львове вертолетами доставили военнослужащих 22, 32 и 33 лет. Вечером 6 июля двое военнослужащих были успешно прооперированы, тогда как третьего еще оперируют.

Двое из пострадавших родом из Закарпатской области и один из Хмельницкой. По словам медиков, сейчас военные находятся в тяжелом состоянии, однако делать какие-то выводи можно будет лишь через несколько дней.

Напомним, что OBOZREVATEL собрал информацию о всех ЧП с "Молотом", производство которого ранее, несмотря на плохие отзывы военных, лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.