Заявления "Л/ДНР" о "полной боевой готовности" своей "армии" свидетельствуют о том, что Москва начала давить на Киев, так как действия Украины крайне невыгодны Кремлю.

Такое мнение в статье для "Апострофа" высказал военный обозреватель Михаил Жирохов. Он отметил: "грозные заявления" из ОРДЛО означают, что из Москвы дали команду обострить ситуацию и поставить президента Владимира Зеленского в неудобное положение.

"Сейчас происходят вещи, которые для России неприемлемы. Например, то, что наша делегация предъявила российские паспорта представителей ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Это означает конец "Минска" и всех договоренностей. Это противоречит позиции России, которая отказывается от статуса стороны конфликта.

Теперь же, когда Украина решила приглашать в ТКГ переселенцев, в ОРДЛО решили показать, что существуют люди, способные принимать решения независимо от Москвы и с ними нужно договариваться. Это еще один способ давления на Киев, для того, чтобы вывести его на прямой диалог с боевиками", – считает Жирохов.

"Это, как любит говорить Путин, многоходовочка, чтобы усадить представителей Киева и террористов за один стол", – добавил он.

Владимир Путин РБК

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее террористы "Л/ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив готовностью "передвинуть линию фронта". Также оккупанты обвинили украинских защитников в обстрелах объектов энергетической инфраструктуры.

Украинская сторона опровергла эти обвинения, инициировав срочное заседание переговоров ТКГ с представителями РФ.

ВСУ подчеркнули, что украинские военнослужащие открывают огонь на Донбассе исключительно в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных формирований.

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