"Вытесним Россию": выяснились оружейные планы Украины

Украина планирует вытеснить Россию с некоторых рынков оружия.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил глава "Укроборонпрома" Павел Букин. По его словам, есть рынки, где Россия имела большое преимущество, но из-за санкций работа с ней осложнена.

"Мы планируем заключать договора по замещению продукции РФ. Есть рынки, где Россия имела большое преимущество, но из-за санкций работа с ней осложнена. И эти процессы играют нам на руку", - отметил Букин.

Он подчеркнул, что, к примеру, украинский "Скиф" вполне может заменить российский "Корнет".

"Есть и другие разработки. Мы проводим соответствующий маркетинговый анализ. На основе маркетинговой сетки, которая есть у уполномоченных спецэкспортеров, делаем предложение и ведем переговоры. Интеграция нашей продукции в оборонный иностранный комплекс - это всегда диалог. Нужно показать не только ценовые преимущества, но и тактико-технические, проводить живые демонстрации. Мы об этом не говорили, но на Ближнем Востоке уже проведено несколько таких презентаций. В том числе и продукции КБ "Луч", - подытожил Букин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершила испытания ракеты "Ольха".