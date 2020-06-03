Выпала из окна с ребенком, пока муж спал: эксклюзивные детали гибели юристки в Харькове

Ее муж в это время спал и о гибели жены узнал от полицейских

В Харькове из окна 19-го этажа высотки выпала 42-летняя женщина с маленьким ребенком. Погибшая оказалась юрист и преподаватель Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Яна Н. Знакомые и коллеги не могут объяснить причины ее поступка.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

В последнее время были проблемы со здоровьем

Жители дома по улице Культуры, где жила Яна, не могут прийти в себя от шока. "Нормальная семья, женщина всегда приветливая. В последнее время Яна гуляла во дворе с коляской, ее ребенку еще не было и года. Ничего необычного не замечали, да и соседи говорят, что семья спокойная, скандалов не было. Мы не можем понять, что произошло", – рассказала одна из них.

Погибшая Яна Н. Facebook Яны Н.

Многие друзья даже не знали, что трагедия произошла именно с ней. "Это она?! Даже подумать не могла! Хорошая, спокойная, скромная, была очень хорошим специалистом по гражданскому праву", – отметила одна из знакомых.

Также бывшая сокурсница погибшей добавила, что в последние годы у Яны были проблемы со здоровьем. "Я не вдавалась в подробности, что именно у нее было. Возможно, коллеги по кафедре знают", – сообщила женщина.

Была ученой и автором книг

Яна работала на кафедре гражданского права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Ранее сама окончила этот вуз, защитила кандидатскую в аспирантуру, является соавтором учебника "Семейное право".

Дом, где произошла трагедия АТН

На одном из студенческих форумов ученики погибшей хорошо отзываются о ней как о преподавателе. "Закончила академию несколько лет назад, а семейное право помню до сих пор, спасибо вам", – написала одна из бывших студенток.

Другие отмечают, что Яна Н. из тех преподавателей, которые понимают студентов. Она могла зачет поставить только за посещение лекций, а автомат – за то, что хотя бы немного старался.

"Яна Владимировна была очень красивой и эффектной женщиной, многие на нее даже заглядывались. Да, она лояльно относилась к студентам, у нее всегда можно было отработать пропуски, и двойки она редко ставила", – вспоминает бывшая студентка Ирина.

Одна из преподавателей этого вуза рассказала, что Яна дважды была замужем. "Первый раз она вышла замуж и родила сына. Не так давно снова вышла замуж и второй раз стала мамой. Действительно очень старательно училась в вузе, принимала участие в работе кружка. Писала диссертацию под руководством Жилинковой, которая говорила, что Яна очень добросовестная аспирантка. Она проработала много литературы для написания диссертации, иностранные статьи переводила сама. И после защиты осталась работать на кафедре", – рассказала преподаватель.

Место трагедии

"Была очень скромной, приятной, интеллигентной девочкой. И все время занималась своей семьей. Это ужасная трагедия, даже не представляю, как все это переживет ее мама", – написала нам ее знакомая преподаватель.

Мама Яны работает юридическим консультантом в одном из коммунальных предприятий.

В семейной юридической компании, где Яна числилась юристом, нам сказали, что она у них не работала. "Мы ее привлекали для консультаций, потому что она была хорошим специалистом в области семейного права и ученой. Но я ее уже лет восемь не видел", – сказал нам глава фирмы Василий Масюка.

Записки не оставила

В полиции говорят, что женщина предсмертной записки не оставила.

"Известно, что 53-летний муж находился дома, он узнал о том, что случилось, только от полицейских, которые поднялись в его квартиру. Говорит, что в это время спал. Что касается старшего ребенка, то у нас нет данных о нем", – сказала спикер полиции Харьковской области Елена Баранникова.

Открыто производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", следователи проверяют телефон и последние контакты погибшей женщины.

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