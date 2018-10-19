Выборы - не повод для зачистки: волонтер объяснил планы ВСУ по Донбассу

Псевдовыборы в так называемых Л/ДНР не станут поводом для зачистки силами ВСУ оккупированных территорий Донбасса. Сейчас Украина сосредоточена на удержании и контроле территорий согласно Минским договоренностям.

Об этом в эфире ObozTV заявил журналист и волонтер Родион Шовкошитный. Отменять же "Минск", по его словам, нет ни единого повода.

"Зачистка Донбасса украинскими военными не начнется. Вообще. У нас есть "Минск", и он не предусматривает военной зачистки Донбасса", - заверил Шовкошитный.

Он пояснил, что сейчас украинские власти все устраивает, ведь страна выигрывает время, которое может потратить на модернизацию армии.

"С 2014 года, когда армия у нас была очень слаба, мы выиграли время, и посмотрите на нашу армию сейчас. Это две совершенно разные силы", - подчеркнул журналист.

"А "выборы" в "Л/ДНР" - это "классно", но их никто не признает. И что это за выборы тогда? Вы у себя что-то там выбрали, ну, молодцы. Больше их никто не признает", - высмеял он инициативы боевиков.

Подводя итог, Шовкошитный уточнил, что, кроме всего прочего, полноценной боевой операции по возвращению Донбасса до сих пор всячески мешает Российская Федерация.

"Не забывайте, что в 2014 году РФ уже обстреливала Украину непосредственно со своей территории. Для них не станет проблемой снова это сделать. А еще Приднестровье. А еще есть Азовское море. Этим Россия всегда и шантажировала", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Администрации президента Украины заявили, что за "выборы" на Донбассе Россия должна будет заплатить.

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