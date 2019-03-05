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"Вторая Савченко": раскрыт важный нюанс перехода на сторону Украины "ополченочки"

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Перед тем, как называть командира танкового экипажа "ДНР" Светлану Дрюк с позывным "Ветерок", которая перешла на сторону Украины, легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

Такое мнение выразил генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Юрий Радковец, передает "Укринформ".

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“Я привык ко всему относиться критически. Уже пятый год идет война, на носу — президентские и парламентские выборы. Задача врага проста: непременно повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране, внести раскол, посеять сомнения или, наоборот, необоснованную эйфорию, что вот, наконец, началось и все такое. Ему нужен полный хаос", — сказал он.

"Своих планов Путин не менял ни по отношению к Крыму, ни по отношению к ОРДЛО. И то, что российские войска стоят вдоль границы — около 90 тысяч — и постоянно оснащаются, в частности, войска наступательного характера, говорит о том, что эти силы могут быть привлечены, главным образом в момент, когда у Украины будет царить политический раздор. Поэтому к этой ситуации нужно отнестись с критической осторожностью", — добавил Радковец.

По его словам, необходимо проанализировать всю информацию об "ополченочке": где она училась и работала, кто ее родители и родственники, с кем она контактировала, изучить также мнение тех, кто находится по ту стороне, всевозможные слухи о ней.

"Это большая и кропотливая работа. Это тот случай, когда не надо спешить с тем, чтобы делать из нее Надежду Савченко №2. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы переходили на украинскую сторону, чтобы действовала амнистия в первую очередь для тех людей, которые были обмануты, которых втянули туда запугиванием. Но! Если ты взрослый человек, получила образование, жила в независимой Украине, а потом добровольно перешла на сторону врага, а тем более, когда командовала танковым подразделением террористов — последствия для тебя могут быть и должны быть жестче", — считает генерал-лейтенант запаса.

Кроме того, по его словам, Украина должна действовать исключительно в рамках международного права.

"Иначе, если опираться только на национальное законодательство, простите, но никакой суд, никакая Гаага этому не поверит", — добавил он.

Светлана Дрюк "Ветерок"

Светлана Дрюк "Ветерок"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

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Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Шароварники опять обдрыстались.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Вот интересно,столько охуенно вумных ,не доверчивых хинералав и прочих констеблей,а переворот промаргали..вариант один -,предательство!народ стал жить на полпорядка хуже ,минимум,и всем похую,анитэлэнь,маршмиллионов не слышно,онижедеты окупировали самые грязные и вонючий публичные дома Европы и счастливы как щенки на солнце.
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Северин Віктор
Северин Віктор
Пошануй худобу раз, а вона тебе десять раз пошанує.
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