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ВСУ жестко поставили на место ''Л/ДНР'' на Донбассе: есть убитые

9.8тЧитать материал на украинском

Двое террористов были уничтожены, еще четверо ранены в результате боевых действий на Донбассе 18 октября.

При этом потерь среди Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. Всего российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

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"Враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельск, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"По опорному пункту наших войск вблизи Новомихайловка противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Чермалык оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Лебединском по нашим защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами", - добавили в ОС.

ВСУ жестко поставили на место ''Л/ДНР'' на Донбассе: есть убитые

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" напали на Объединенные силы на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
И увидев сделанное Господь сказал ,-Хорошо!
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andreyev andrei
andreyev andrei
Обоз неисправим. Завтра будут стенания по зашкваренным героям украины....
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Хорошо Без Лаптей
Хорошо Без Лаптей
Автандилов Иван, блядь, хромосома тупая, твой прошлый ник - антибандэровец, хоть ты его и поменял, высеры твои остались такими же однообразными, потому что ты такой же засцанный тролль как и кастрюля мукало
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Автандилов Иван
Автандилов Иван
Хорошо Без Лаптей, Хохловыблядок тупорылый! Это сегодня-"потерь нет"))) А завтра-все, как всегда:загхынулы хэройи-захысныкы, допоможить на бинты та пампэрсы)))
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил " Пропагандоны, и вы ещё будете называть российские сми пропагандистскими?С российскими войсками они, видите ли, воюют.Российские войска применили бы авиацию и крылатые ракеты, перемешав ваше стадо оборванцев с говном за несколько дней
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4
2 из 3 ответов | показать все
Хорошо Без Лаптей
Хорошо Без Лаптей
Кастрюлев Мыкола, ты пишешь одно и то же, потому что ты даун-тролль кацапский, с устаревшей методичкой в зубах
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Хорошо Без Лаптей, упоротый скачущий биомусор, я пишу одно и то же, потому что обозные пропагандоны постоянно повторяют бред про российско-оккупационные войска на Донбассе
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