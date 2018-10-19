ВСУ жестко поставили на место ''Л/ДНР'' на Донбассе: есть убитые

Двое террористов были уничтожены, еще четверо ранены в результате боевых действий на Донбассе 18 октября.

При этом потерь среди Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. Всего российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

"Враг дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельск, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"По опорному пункту наших войск вблизи Новомихайловка противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Чермалык оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Лебединском по нашим защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами", - добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" напали на Объединенные силы на Донбассе.