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ВСУ взяли новую стратегическую высоту: террористы устроили панику

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Украинские военные на Донбассе, не нарушая Минские договоренности, взяли под свой контроль еще один поселок - Петровское (Саробешевский район, Донетчина).

Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"...93-я бригада только "пощупала и пощипала" их (террористов - Ред.) немного на том направлении, не нарушая никаких Минских соглашений, продвинулась вперед и заняла господствующую и стратегическую высоту в серой зоне", - подчеркнул он.

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По его словам, в связи с этим террористы опять устроили панику.

"Противник поднял очередной сильный вопль в сети о том, что ВСУ взяли под свой контроль еще один поселок", - пишет он.

Позже, террорист Эдуард Басурин опроверг взятие украинскими военными поселка, отметив, что он якобы находится под контролем "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая на Донбассе было уничтожено два и ранено четыре боевика российско-террористических войск.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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