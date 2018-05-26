ВСУ взяли новую стратегическую высоту: террористы устроили панику

Украинские военные на Донбассе, не нарушая Минские договоренности, взяли под свой контроль еще один поселок - Петровское (Саробешевский район, Донетчина).

Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"...93-я бригада только "пощупала и пощипала" их (террористов - Ред.) немного на том направлении, не нарушая никаких Минских соглашений, продвинулась вперед и заняла господствующую и стратегическую высоту в серой зоне", - подчеркнул он.

По его словам, в связи с этим террористы опять устроили панику.

"Противник поднял очередной сильный вопль в сети о том, что ВСУ взяли под свой контроль еще один поселок", - пишет он.

Позже, террорист Эдуард Басурин опроверг взятие украинскими военными поселка, отметив, что он якобы находится под контролем "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая на Донбассе было уничтожено два и ранено четыре боевика российско-террористических войск.