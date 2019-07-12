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ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе за убитого побратима

23.3т Читать материал на украинском

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 11 июля.

ВСУ мощно ответили оккупантам, уничтожив троих и ранив четверых боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

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Всего 11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • дважды вблизи Тарамчука – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;

  • вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Новоселовки Второй – из минометов калибра 120 и 82 мм;

  • дважды на окраине Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе населенного пункта Пищевик – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • три раза вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

  • на окраине Чермалыка – из артиллерийской системы калибра 122 мм;

  • в районе населенного пункта Лебединское – из стрелкового оружия;

  • вблизи Новомихайловки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 7 раз:

  • вблизи Новолуганского – из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;

  • трижды рядом с Зайцево – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе населенного пункта Светлодарск – из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе за убитого побратима

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля обстреляли село Чермалык (Донецкая область) на Донбассе, в результате один мирный житель получил ранения, от которых скончался.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Белый господин
Белый господин
Разводить стороны нужно. Иначе так и будут стрелять друг в друга.
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hunt andres
hunt andres
Обоз, вы понимаете смысл слова "побратим"? Откройте хотя бы викисловарь и убедитесь в том, что называемые вами этим словом каратели не имеют к нему никакого отношения.
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Скирда Женя
Скирда Женя
hunt andres, Обозреватель карателей -русскофашистских оккупантов побратимами НЕ называет!!! Побратимы это воины Украины защищающие свою землю от русской мрази!!!!
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
А один убитый террорист - это видимо мирная жительница, которая вчера погибла в Горловке после обстрела ВСУ?
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