ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе за убитого побратима

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 11 июля.
ВСУ мощно ответили оккупантам, уничтожив троих и ранив четверых боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.
Всего 11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды вблизи Тарамчука – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем;
вблизи Широкино – из стрелкового оружия;
два раза неподалеку Новоселовки Второй – из минометов калибра 120 и 82 мм;
дважды на окраине Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Пищевик – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
три раза вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
на окраине Чермалыка – из артиллерийской системы калибра 122 мм;
в районе населенного пункта Лебединское – из стрелкового оружия;
вблизи Новомихайловки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 7 раз:
вблизи Новолуганского – из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета;
трижды рядом с Зайцево – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
два раза неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Светлодарск – из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля обстреляли село Чермалык (Донецкая область) на Донбассе, в результате один мирный житель получил ранения, от которых скончался.
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