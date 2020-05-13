ВСУ разгромно ударили по войскам России на Донбассе: много раненых

Российско-оккупационные войска на Донбассе во вторник, 12 мая, ударили по ВСУ из запрещенного вооружения, в результате чего один украинский защитник получил ранение.

При этом в ответ наши военнослужащие ранили пять российских оккупантов. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Как уточнил в Twitter блогер, офицер ВСУ Сергей Нещадим, за прошедшие сутки оккупанты потеряли пятерых человек: 2 – 3 ОМСБр 1 АК, 2 – 7 ОМСБр 2 АК, 1 – 4 ОМСБр 2 АК.

Война на Донбассе

Отмечается, что за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял:

возле Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в окрестностях Опытного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал ВСУ:

дважды вблизи Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды рядом с Луганским – с 82-мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 12 мая mediarnbo.org

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", – информируют в штабе ООС.

Отмечается, что с начала 13 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате был ранен украинских защитник.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Протягом 12.05 втрати орків склали 5 осіб, "300", а саме:

2 - 3 омсбр 1 АК;

2 - 7 омсбр 2 АК;

1 - 4 омсбр 2 АК.#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 13, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие ВСУ 11 мая дали достойный отпор вооруженным формированиям России, которые шесть раз обстреляли их позиции на Донбассе, уничтожив одного российского оккупанта и еще двух ранив.

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