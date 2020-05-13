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13 мая • обновлено в 16:21
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ВСУ разгромно ударили по войскам России на Донбассе: много раненых

33.4т
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Российско-оккупационные войска на Донбассе во вторник, 12 мая, ударили по ВСУ из запрещенного вооружения, в результате чего один украинский защитник получил ранение.

При этом в ответ наши военнослужащие ранили пять российских оккупантов. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Как уточнил в Twitter блогер, офицер ВСУ Сергей Нещадим, за прошедшие сутки оккупанты потеряли пятерых человек: 2 – 3 ОМСБр 1 АК, 2 – 7 ОМСБр 2 АК, 1 – 4 ОМСБр 2 АК.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Отмечается, что за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял:

  • возле Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в окрестностях Опытного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал ВСУ:

  • дважды вблизи Крымского – из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • трижды рядом с Луганским – с 82-мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 12 мая

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 12 мая

mediarnbo.org

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались – наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", – информируют в штабе ООС.

Отмечается, что с начала 13 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате был ранен украинских защитник.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие ВСУ 11 мая дали достойный отпор вооруженным формированиям России, которые шесть раз обстреляли их позиции на Донбассе, уничтожив одного российского оккупанта и еще двух ранив.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На ссаном обозе по очереди печатаются сказочники ,очередь гея Нещадима.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На ссаном обозе ,есть графа смешно ,говорит сама за себя.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Покажите пожалуйста фото, видео хоть одного русского воина-оккупанта, а то как всегда один трёп без доказательств.
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