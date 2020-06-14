Украинская армия полностью уничтожила на Донбассе позицию российских оккупантов, в результате чего погиб целый взвод террористов.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), ссылаясь на информацию в пабликах боевиков. По его словам, разгромный удар ВСУ нанесли по террористам 12 июня.

"Верьте в воинов! Верьте в ВСУ! 12.06.2020 года 7 омсбр российско-оккупационных войск. Адекватный ответ на провокации оккупантов", – отметил защитник.

Война на Донбассе

Согласно обнародованному им сообщению захватчиков, успешная атака была осуществлена в районе населенного пункта Санжаровка. Пособники российских агрессоров утверждают, что на их позиции прилетела мина и убила целый взвод вражеских разведчиков.

"Поступила информация, что в районе Санжаровки позицию 220 сравняли с землей. В блиндаже было 7 человек, все "200", в том числе три взводных. Дорога на Санжаровку открыта, а оттуда 9 км до Дебальцево", – переживают из-за потери стратегически важной точки боевики "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL: