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"Обрушится огненный дождь": ВСУ пообещали смешать врага с землей. Зрелищные фото

28.3т
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Резервисты 93-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провели тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили пресс-службы Министерства обороны и 93-й ОМБр "Холодный Яр", показав фото со сборов военнообязанных оперативного резерва первой очереди.

В Минобороны отметили, что воины в составе механизированной подразделения отработали наступательные действия.

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Учения ВСУ

Учения ВСУ

facebook.com/93OMBr

"На боевых машинах пехоты они атаковали позиции условного противника, спешились, под прикрытием огня орудий БМП-2 продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах, после чего отбили контратаку врага", – говорится в тексте.

Сообщается, что большинство участников учений участвовали в боевых действиях в составе 93-й бригады в 2014-2018 годах.

Учения ВСУ

Учения ВСУ

facebook.com/93OMBr

В 93-й ОМБр в свою очередь отметили, что военные оттачивали умение уничтожать врага огнем батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

"Задачей экипажей "Градов" была подготовка наступления пехоты. То есть перед вступлением пехотинцев в бой на голову российских оккупантов обрушивается огненный дождь 122-миллиметровых ракет, а затем холодноярцы на своих БМП-2 смешают врага с землей. Вообще БМка – это не только действенно, но и красиво", – написала пресс-служба.

Учения ВСУ

Учения ВСУ

facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ

Учения ВСУ

facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ

Учения ВСУ

facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ

Учения ВСУ

facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ

Учения ВСУ

mil.gov.ua

Учения ВСУ

Учения ВСУ

mil.gov.ua

Учения ВСУ

Учения ВСУ

mil.gov.ua

Учения ВСУ

Учения ВСУ

mil.gov.ua

Учения ВСУ

Учения ВСУ

mil.gov.ua

Учения ВСУ

Учения ВСУ

facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ

Учения ВСУ

mil.gov.ua

Учения ВСУ

Учения ВСУ

mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне ООС на Луганщине танкисты ВСУ провели масштабные учения. Они выполнили учебные задачи по выходу на огневой рубеж и уничтожению условного противника.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины фотографии оружие
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Дудко Олег
Дудко Олег
А головне, шо бы российские аккупанты не ответили из современных систем вооружения, Солнцепёк, например. А нас то за шо?
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1
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
"Обрушится огненный дождь" - лучше попугайте "золотым дождем"
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Коскин Александр
Коскин Александр
Они шо там курят??Конопли?
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