"Обрушится огненный дождь": ВСУ пообещали смешать врага с землей. Зрелищные фото

Резервисты 93-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провели тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили пресс-службы Министерства обороны и 93-й ОМБр "Холодный Яр", показав фото со сборов военнообязанных оперативного резерва первой очереди.

В Минобороны отметили, что воины в составе механизированной подразделения отработали наступательные действия.

Учения ВСУ facebook.com/93OMBr

"На боевых машинах пехоты они атаковали позиции условного противника, спешились, под прикрытием огня орудий БМП-2 продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах, после чего отбили контратаку врага", – говорится в тексте.

Сообщается, что большинство участников учений участвовали в боевых действиях в составе 93-й бригады в 2014-2018 годах.

Учения ВСУ facebook.com/93OMBr

В 93-й ОМБр в свою очередь отметили, что военные оттачивали умение уничтожать врага огнем батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

"Задачей экипажей "Градов" была подготовка наступления пехоты. То есть перед вступлением пехотинцев в бой на голову российских оккупантов обрушивается огненный дождь 122-миллиметровых ракет, а затем холодноярцы на своих БМП-2 смешают врага с землей. Вообще БМка – это не только действенно, но и красиво", – написала пресс-служба.

Учения ВСУ facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ mil.gov.ua

Учения ВСУ mil.gov.ua

Учения ВСУ mil.gov.ua

Учения ВСУ mil.gov.ua

Учения ВСУ mil.gov.ua

Учения ВСУ facebook.com/93OMBr

Учения ВСУ mil.gov.ua

Учения ВСУ mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне ООС на Луганщине танкисты ВСУ провели масштабные учения. Они выполнили учебные задачи по выходу на огневой рубеж и уничтожению условного противника.

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