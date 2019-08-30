Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ВСУ понесли потери: появились детали жестких боев на Донбассе

1.7т Читать материал на украинском

В пятницу, 30 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сказано в сообщении пресс-центра штаба ООС. Всего с начала суток террористы 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применив минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза неподалеку Водяного из направлений Ужовки, Пикузов, Азова - из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия;

- вблизи Новотроицка по направлению Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов.

Новости
Командир ВСУ вывел Скабееву мощной речью

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы совершили 1 обстрел позиций Объединенных сил:

- вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем.

ВСУ понесли потери: появились детали жестких боев на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 августа погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Он скончался в результате обстрела вблизи оккупированной Горловки (Донецкая область).

  • 25 августа также погиб морской пехотинец ВСУ, 20-летний Виталий Собко, еще три воина ВСУ (из 24 и 72-й бригад) получили ранения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
2
Смешно
3
Интересно
16
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
А как хотели?, За дела айдаровские надо отвечать, получите и распишитесь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...