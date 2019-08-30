ВСУ понесли потери: появились детали жестких боев на Донбассе

В пятницу, 30 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сказано в сообщении пресс-центра штаба ООС. Всего с начала суток террористы 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применив минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза неподалеку Водяного из направлений Ужовки, Пикузов, Азова - из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия;

- вблизи Новотроицка по направлению Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы совершили 1 обстрел позиций Объединенных сил:

- вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 августа погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Он скончался в результате обстрела вблизи оккупированной Горловки (Донецкая область).

25 августа также погиб морской пехотинец ВСУ, 20-летний Виталий Собко, еще три воина ВСУ (из 24 и 72-й бригад) получили ранения.

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