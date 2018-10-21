ВСУ понесли потери после кровавых боев на Донбассе: в ООС заявили об обострении

В воскресенье, 21 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, в течение суток террористы "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив один раз запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"По сравнению с прошлыми сутками несколько обострилась ситуация на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а наши позиции у Счастья подверглись огню из стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.

"В общем, враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка", - сказано в сводке.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил, которым пришлось открывать огонь в ответ из-за угрозы жизни бойцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне бойцы ООС дали мощный отпор на Донбассе, в результате которого террористы понесли серьезные потери.