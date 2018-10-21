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ВСУ понесли потери после кровавых боев на Донбассе: в ООС заявили об обострении

15.6тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 21 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, в течение суток террористы "Л/ДНР" 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив один раз запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"По сравнению с прошлыми сутками несколько обострилась ситуация на Луганском направлении. Опорные пункты наших войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а наши позиции у Счастья подверглись огню из стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.

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"В общем, враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка", - сказано в сводке.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил, которым пришлось открывать огонь в ответ из-за угрозы жизни бойцов.

ВСУ понесли потери после кровавых боев на Донбассе: в ООС заявили об обострении

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне бойцы ООС дали мощный отпор на Донбассе, в результате которого террористы понесли серьезные потери.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Хохлы раком,шаровары стирайте паскуды. Кто вас родил ебучье отродие?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Украинские военные предлагают своим сослуживцам, которые прибывают в Донбасс в порядке ротации, заплатить за схемы и карты ранее установленных ВСУ минных полей. Об этом сегодня, 21 октября, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.Он рассказал, что 20 октября в 16:50 по московскому времени в районе Балки в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результатет подрыва на мине, которая была установлена ранее подразделением 36-й бригады морской пехоты ВСУ, военнослужащий 79-й бригады получил крайне тяжелые ранения. Он был госпитализирован в госпиталь Мариуполя. командиры подразделений ВСУ, которые подлежат замене на линии фронта в Донбассе, по регламенту должны передать своим сменщикам все документы, в том числе карты и схемы минных полей. Однако, вместо этого они предлагают сменщикам эти документы выкупить. Подробности: https://regnum.ru/news/2504637.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. Подробности: https://regnum.ru/news/2504637.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. Подробности: https://regnum.ru/news/2504637.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Недолго длился мощный отпор.
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