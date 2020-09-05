В районе Арабатской стрелки дежурная смена одного из подразделений ВСУ применила оружие, предупреждая противоправные действия отдельной группы граждан Украины.

Инцидент произошел на грани военного объекта в субботу, 05 сентября, около 17:00, сообщило командование объединенных сил ВСУ в Facebook.

"После применения оружия на предупреждение указанные граждане прекратили совершения противоправных действий в отношении личного состава, несущего службу по обороне военного объекта. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы", – сказано в сообщении.

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Командование объединенных сил ВСУ предостерегло граждан от противоправных действий по отношению к военным объектам и военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в составе группировки войск в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.

ВСУ открыли стрельбу под админграницей с Крымом возле военного объекта

Как писал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев прогнозировал, что президент России Владимир Путин может нанести военный удар по Украине с временно оккупированного Крыма.

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