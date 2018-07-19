Вскрывают животы: в Крыму признали массовые убийства дельфинов

На побережье у оккупированного Севастополя в 2018 году были зафиксированы случаи намеренных убийств дельфинов.
Об этом сообщил на пресс-конференции в Симферополе младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов, передает "РИА Новости".
"В этом году весной мы наблюдали (выброшенными на берег – ред.) трупы животных со вскрытыми животами. Мне раньше не приходилось видеть таких ситуаций. Это не одно, а несколько животных… Мы предполагаем, что животные попались живыми и они были фактически убиты", – сказал Артов.
Ученый продемонстрировал фотографии с отрезанной головой дельфина, которая была обнаружена на побережье в Севастополе. По его словам, причины подобного поведения людей ему непонятны. Такие случаи, по словам Артова, единичны, в основном дельфины гибнут из-за попадания в сети рыбаков и браконьеров. Запутываясь в них, они задыхаются.
Наибольшее число погибших млекопитающих (42 процента) в 2017 году обнаружено на побережье у Севастополя. 21 процент таких случаев зафиксирован на побережье от Судака до Феодосии, 8 процентов – возле Ялты.
По словам ученого, в период с апреля по сентябрь 2017 года на крымском побережье было обнаружено 217 трупов китообразных — афалин, белобочек и морских свиней. За четыре месяца 2018 года на берегу обнаружена 21 особь.
Как пояснил Артов, главной причиной гибели краснокнижных млекопитающих является рыболовство и браконьерская деятельность. В целом численность ежегодно гибнущих млекопитающих на всем побережье Черного моря исчисляется тысячами особей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на украинском курорте нашли мертвого дельфина.
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