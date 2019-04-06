"Все вышло из-под контроля": Ходорковский рассказал о "тупике" Путина с Донбассом

Нынешняя ситуация на оккупированной части украинского Донбасса вышла из-под контроля главы России Владимира Путина.

Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Он также считает, что Путин не может завершить агрессию против Украины на Донбассе, потому что в таком случае большая часть владеющих оружием боевиков вернется в РФ.

"Я убежден, что то, что происходит на Донбассе, уже вне контроля в том числе и Путина. Вне контроля не в том смысле, что он не может прекратить туда поставки оружия, а в том смысле, что если Донбасс будет передан под контроль украинской власти без каких-либо оговорок, то несколько тысяч, а то и десятки тысяч людей, владеющих оружием и крайне резко настроенных в том числе теперь уже и против нынешнего хозяина Кремля, окажутся на территории России", – подчеркнул оппозиционер.

По его мнению, десятки тысяч боевиков станут гигантской проблемой для Кремля, поэтому для Путина "более интересен замороженный конфликт".

"Насколько заморожен, насколько горячий – это будет зависеть от многих обстоятельств. Конечно, хотелось бы, чтобы там хотя бы для начала просто перестали убивать людей, а все остальное можно решать дальше, и с Крымом в том числе", – отметил Ходорковский.

Он также добавил, что проблема с аннексией Крыма не имеет легкого выхода: "Поиск взаимоприемлемого решения продлится многие десятилетия".

Иллюстрация hronika.info

Как писал OBOZREVATEL, ранее Михаил Ходорковский заявил, что благодаря главе РФ Владимиру Путину Украина обрела полностью отдельное от России национальное самосознание.

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