''Все уже вывезено'': нардеп забил тревогу из-за мощей в Киево-Печерской лавре

Из Киево-Печерской лавры могли вывезти все мощи святых, подменив их другими для сокрытия преступления.

Именно поэтому комиссия Министерства культуры, которая осуществляет проверку святынь Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, до сих пор не отчиталась о результатах инвентаризации. Ведь она могла обнаружить эту подмену. Такое предположение высказал народный депутат Украины Игорь Луценко (фракция "Батьківщина"), сообщает Интерфакс-Украина.

"Проблема состоит в том, что, скорее всего, там уже все вывезено. Вывезли все эти мощи. Генетическая экспертиза есть или нет? Это аутентичные мощи или муляжи? Куда все делось? Это, скорее всего, будут ошеломляющие факты, и поэтому туда пока еще никого не пускают", — сказал парламентарий, подчеркнув, что считает необходимым проанализировать, как проходила инвентаризация.

Киево-Печерская лавра Pixabay

Луценко надеется, что в январе Антикоррупционный комитет Верховной Рады, членом которого он является, пригласит представителей Министерства культуры для отчета работы комиссии, чтобы они отчитались за сделанное и сказали, что будут далее делать.

"Созданная комиссия по инвентаризации должна уже была отчитаться, но это — узкочиновничья комиссия, и давайте попросим Минкульт включить в нее общественность, народных депутатов. Давайте вместе работать, проводить инвентаризацию", — сказал он.

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В свою очередь, экс-директор Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец обратил внимание на то, что государство Украина отдало мощи церкви и ныне не является их собственником. В этой связи он выразил убеждение в необходимости возвращать контроль государства над объектами культурного наследия.

"Собственник мощей — не государство Украина. Государство Украина добровольно отдало это в собственность церкви. Вот в чем проблема — мы все отдали сами. Надо восстанавливать контроль государства над объектами культурного наследия в реальности, в том числе применяя закон", — сказал Кролевец.

Кроме того, он допустил возможность расторжения Украиной договоров аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата) в случае нанесения вреда арендованному объекту.

"Есть собственник имущества. Это государство Украина. Есть пользователь имущества. Обязательно (в договоре аренды. — Ред.) есть пункт — в случае нанесения вреда объекту договор по требованию одной из сторон расторгается", — сказал Кролевец.

Он отметил, что на территории Киево-Печерской лавры представители общественности зафиксировали многочисленные нарушения. В частности, по его словам, на территории заповедника построено 16 новых корпусов.

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