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"Врет, как сивый мерин": дочь Цемаха закатила истерику из-за спецоперации СБУ

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Дочь похищенного СБУ террориста "ДНР" Владимира Цемаха опровергла причастность отца к авиакатастрофе лайнера МН-17 на Донбассе.

Фрагмент ее интервью обнародовал блогер Necro Mancer в Twitter. "Довольно истеричное интервью с дочерью Цемаха Мариной. Либо она вообще не в теме, либо врёт, как сивый мерин", - отметил он.

По словам девушки, Цемах "был обычным ополченцем и стоял на блокпостах", а также якобы "ни на каких боевых позициях он не был".

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"Даже школьных знаний по физике и пары роликов с ютуба достаточно, чтобы понять, кто причастен к этой трагедии. И это не ополченцы", - заявила она, утверждая, что отец не владеет никакой ценной информацией о катастрофе.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда. Подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что в конце июня украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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Темы
Война на ДонбассеНа Донбассе сбит Boeing-777Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости Донбасса
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