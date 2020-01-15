Враг лупит днем и ночью: появилось видео из самого горячего места на Донбассе

В сети показали одно из самых горячих мест фронта на Луганщине. Там не затихают вражеские обстрелы.
Как говорится в сюжете ТСН, отбивает атаки там 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр". Они отражают выстрелы из запрещенных 120-ти мелиметрових минометов и самоходных артиллерийских установок 2С9 "Нона" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Война на Донбассе
Скриншот с видео
"Каждый день на головы наших воинов падает не менее 30 смертоносных снарядов, а поля вокруг позиций обильно перепахана воронками и усеяны 30-ти сантиметровыми обломками", – рассказывают журналисты.
Один из военных показывает шлем, поцарапанный осколком. Ему чудом удалось выжить.
Украинские бойцы говорят, что давно изучили понятную для российских оккупантов "язык" и не дают им перехватить инициативу. По их словам, враг получает адекватный ответ.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения.
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