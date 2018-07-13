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Впервые за последнее время: "Л/ДНР" применили опасную тактику на Донбассе

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В четверг, 12 июля, российские оккупационные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Враг впервые за шесть дней использовал запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного.

В результате активных боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены, сообщает пресс-центр ООС.

На попаснянском и светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.

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На донецком направлении восемь раз враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное.

На мариупольском направлении прошедшие сутки снова были горячие. 14 раз российские наемники обстреливали наших защитников. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединский и Пищевик.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Графский Степан
Графский Степан
У хохложопых вояк праздник! Теперь на ответке по противнику,(вполне официально) за счет сдачи в металлолом отстрелянных гильз, можно заработать на дозу или бухло! Впереди выходные)))
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