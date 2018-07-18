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"Возьмем не только Украину, но и Прибалтику": экс-главарь "ДНР" отличился новым заявлением

1.9тЧитать новость на украинском

Россия якобы готова присоединить к себе не только Украину, но и Прибалтику, если глава США Дональд Трамп договорится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Скандальное заявление сделал сбежавший из "ДНР" российский писатель-террорист Захар Прилепин, передает издание Rubaltic. Он добавил, что если Кремль на это не пойдет, в Прибалтике могут появиться базы НАТО.

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"Давайте представим (как говорится, чисто гипотетически), что у Путина с Трампом сложатся такие договоренности, при которых президент США заявит: "Прибалтика нам больше не нужна, забирайте ее вместе с Украиной". И что мы ответим? "Нет, нам тоже не нужна"? Она нам нужна, потому что потом придет другой американский президент и скажет: "Прибалтику никто не забрал, размещу-ка я там самую большую бомбу и поставлю четыре армии". И нам с этим придется иметь дело", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин назвал Украину “российским пространством”.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Захар Прилепин
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Идиот который может только испортить воздух
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Русский Солдат
Русский Солдат
А что им мешает сейчас разместить там свою "самую большую бомбу" и четыре армии? Боятся, что на территории проебалтов все это не поместится? Бред какой-то.
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