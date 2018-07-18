"Возьмем не только Украину, но и Прибалтику": экс-главарь "ДНР" отличился новым заявлением

Россия якобы готова присоединить к себе не только Украину, но и Прибалтику, если глава США Дональд Трамп договорится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Скандальное заявление сделал сбежавший из "ДНР" российский писатель-террорист Захар Прилепин, передает издание Rubaltic. Он добавил, что если Кремль на это не пойдет, в Прибалтике могут появиться базы НАТО.

"Давайте представим (как говорится, чисто гипотетически), что у Путина с Трампом сложатся такие договоренности, при которых президент США заявит: "Прибалтика нам больше не нужна, забирайте ее вместе с Украиной". И что мы ответим? "Нет, нам тоже не нужна"? Она нам нужна, потому что потом придет другой американский президент и скажет: "Прибалтику никто не забрал, размещу-ка я там самую большую бомбу и поставлю четыре армии". И нам с этим придется иметь дело", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин назвал Украину “российским пространством”.