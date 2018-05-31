УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Воскресший" Бабченко ярко потроллил зложелателей

4.6тЧитать новость на украинском

Российский журналист Аркадий Бабченко потроллил недовольных тем, что его "убийство" оказалось спецоперацией СБУ, и что он на самом деле жив.

"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следущей атаке. В следущей атаке. В следущей атаке обязательно сгорю", – процитировал он в Facebook слова народной песни.

"Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно, по их мнению, не умер, но чота так пох*й", – добавил журналист.

Новости
Операция "Бабченко": в США предупредили Украину о серьезных последствиях

Также Бабченко призвал комментаторов делиться шутками по поводу его "воскрешения", на что те охотно откликнулись.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс. В сети с восторгом восприняли новость о "воскрешении" журналиста.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
12
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Кто то использоал этого тупого барана в своих целях, а теперь он похож на гондон, который висит на кустике, громко шуршит но уже никому не интересен. «- Ой, а у нас тут такое было. Мужика притащили хоронить на кладбище, а он раз - садится в гробу: дескать, оп-па! А я живой! Что тут началось. Все радуются, смеются, хлопушки взрывают, кто-то шарики веселые притащил, жена от радости плачет... В общем, еле закопали.»
Ответить
0
1

Наши блоги