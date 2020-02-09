"Воруй, круши назло х*нте!" Главарь "ДНР" признался, что террористы разграбили гостиницу в Донецке

Главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский выдал признание о том, как ополченцы якобы спасли от фашистов гостиницу "Прага" в Донецке.

Там раньше "жил" батальон Захара Прилепина, который, по его словам, полностью разгромил и разграбил здание. Видео с его речью опубликовал в своем Twitter журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Там уже такие серозные вложение нужны… Вплоть до того, что кровельную медь срывали и сдавали. Осадки попадали внутрь и уничтожили там все", – заявил он.

Ходаковский признался, что террористы разворовывают Донецк

При этом главарь террористов признал, что гостиница была серьезным объектом, который строился за большие деньги. На восстановление нужны средства, но где их взять он не знает.

Как подчеркнул в своем блоге Казанский, эту же информацию террорист разместил и в соцсети "ВКонтакте".

"Возьмите гостиницу "Прага", где квартировались те, кто вставал – развалины. Даже кровельное омедненное железо сорвано, чтобы срубить копеечку. Это только один пример. Когда мы оставили помещение так называемого Совбеза на шестом этаже бывшего минугля на площади Ленина – там тоже много чего после себя "оставили"…и права была та журналистка, которая писала, что выдрали даже плафоны. Я послал после ее публикации проверить – права. Почему так? Хр*н его знает. Одной рукой делать большое дело, а другой плафоны и выключатели выдирать…" – написал Ходаковский.

При этом журналист подчеркнул, что это типично для боевиков, которые с одной стороны постоянно кричат, якобы "украинская пропаганда наговаривает на республику". А с другой – сами подтверждают все то, о чем говорит эта "Украинская пропаганда".

"Слава республике! Воруй, круши Донецк назло хунте!" – прокомментировал такое признание Казанский.

Ходаковский рассказывает, как ополченцы спасли от фашистов гостиницу "Прага" в Донецке (раньше там жил батальон Прилепина):



- Кровельную медь украли и сдали на металлолом, здание залило дождями и оно пришло в негодность.



Слава республике! Воруй, круши Донецк назло хунте! pic.twitter.com/cj5c8bu7vB — Денис Казанський (@den_kazansky) February 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артиллерийском обстреле родного города Ясиноватая на Донбассе.

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