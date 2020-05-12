Войска России готовили обострение на Донбассе под прикрытием 9 Мая – разведка

Главное управление разведки узнало о том, что командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, 9 мая под видом якобы обеспечения торжественных мероприятий оккупанты задействовали дополнительное количество транспортных средств, в том числе с целью доставки боеприпасов для вооружения запрещенного калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделений.

Войска России на Донбассе "Вчасно"

При этом, противник усилил контроль за поддержанием боеготовности передовых подразделений, увеличив количество представителей командного состава, который постоянно находится в районах передовых позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее ГУР Минобороны Украины узнало, что командование российско-оккупационных войск на Донбассе готовится к ротации передовых подразделений. В частности, формируются тактические группы, которые планируется направить на передовую в первой половине мая.

А в начале текущего месяца оккупанты для сокрытия подготовки к обострению на фронте начали массированные обстрелы позиций Объединенных сил из запрещенного оружия.

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