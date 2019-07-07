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Войска России на границе с Украиной: стало известно, сколько может собрать Путин

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Еще два года назад Россия сформировала у своих западных границ группировку из 250 тысяч военнослужащих. Этого достаточно для развертывания полномасштабных военных действий против Украины.

Такие цифры озвучил в эфире ObozTV экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, комментируя информацию о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.

"Путин подготовил свои войска и в позапрошлом году (2017. – Ред.) провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сформированной на западе и юго-западе РФ. По оценкам экспертов, чтобы начать широкомасштабные действия против Украины нужно от 240 тысяч и более", – рассказал Романенко.

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По его словам, с начала войны на Донбассе в 2014 году РФ многое "отрепетировала", подтянула войска и сформировала усиленные дивизии на восточной границе Украины.

"И теперь интенсивно строит инфраструктуру, которая все это сможет обеспечить и при необходимости перебросить из глубинки России – железнодорожным или воздушным путем – дополнительные войска и вооружения", – добавил генерал-лейтенант.

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Романенко напомнил, что в 2018 году под видом создания общей с Беларусью системы противовоздушной обороны Россия также завела войска на белорусскую территорию, причем не только войска ПВО.

К чему Россия подготовила свои войска?

К чему Россия подготовила свои войска?

Минобороны.рф

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной. По его словам, развертывание идет на Харьковском направлении и "ближе к Мариуполю".

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Игорь Романенко
Место
Россия
Теги
Россияармияграница
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Владимир Адольфович займись уже своей нищей Россией,у тебя бюджетники просрочеными продуктами питаются с мусорных баков,выкапывают похороненную тобою санкционку,мизерными пенсиями концы с концами еле-еле сводят,а ты никак не навоюешся с 1991 г начиная с Чечни,Молдовы и Грузии,всего 13 эпизодов,может застрелись уже как подобает офицеру с остатков чести,сделай хорошее дело для всего мира этим ты очень многих обрадуеш.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Возле границы???А почему не внутри Окраины???Генерал их там не видит????
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Пигин Макс
Пигин Макс
Больше АДА!!!
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