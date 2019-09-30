Война за независимость Украины: штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

Террористы "Л/ДНР" в понедельник, 30 сентября, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В течение дня потерь среди украинских защитников не было, информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Как уточняется в сводке, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Replyua.net

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного из направлений Пикузы и Ужовки – из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска – из стрелкового оружия;

неподалеку н.п. Опытное по направлению Спартака – из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки по направлению н.п. Сигнальное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи н.п. Шумы по направлению "Шахта 6-7" – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета.

неподалеку Новозвановки по направлению Калиново – со станкового противотанкового гранатомета.

Как писал OBOZREVATEL, 29 сентября террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал.

Ранее в сети показали видео мощного удара украинских защитников по позициям террористов "Л/ДНР".

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