Война за независимость Украины: штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

Террористы "Л/ДНР" в понедельник, 30 сентября, восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В течение дня потерь среди украинских защитников не было, информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
Как уточняется в сводке, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Replyua.net
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Водяного из направлений Пикузы и Ужовки – из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска – из стрелкового оружия;
неподалеку н.п. Опытное по направлению Спартака – из стрелкового оружия;
вблизи Новомихайловки по направлению н.п. Сигнальное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Карта ООС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:
в районе Зайцево – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
вблизи н.п. Шумы по направлению "Шахта 6-7" – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета.
неподалеку Новозвановки по направлению Калиново – со станкового противотанкового гранатомета.
Как писал OBOZREVATEL, 29 сентября террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал.
Ранее в сети показали видео мощного удара украинских защитников по позициям террористов "Л/ДНР".
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.