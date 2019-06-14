Война за независимость: испуганные террористы изменили тактику на Донбассе

На Донбассе в четверг, 13 июня, вооруженные формирования Российской Федерации увеличили количество обстрелов до 29 раз. Таким образом, после существенных успехов украинских военных тактика боевиков изменилась.

Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате 13 июня один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму.

В ответ один оккупант был ранен, а также был уничтожен один грузовик и гаубица Д-30, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

четыре раза Водяное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Новоселовка Вторая – гранатометы различных систем;

три раза район населенного пункта Широкино – гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы;

дважды Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

два раза вблизи Лебединского – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Березовое – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;

вблизи населенного пункта Талаковка – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Богдановка – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Талаковка – противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:

Боровское – артиллерия калибра 152 мм;

район населенного пункта Луганское – автоматические гранатометы, стрелковое оружие;

дважды Золотое-4 – минометы калибра 82 мм минометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Зайцевое – гранатометы различных систем;

два раза Южное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

вблизи Луганского - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Станица Луганская – стрелковое оружие;

дважды Крымское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, как рассказал ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, улучшение позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вызывает панику у российских оккупантов.

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