Главная Новости
16 декабря • обновлено в 07:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Война на Донбассе: российские войска нанесли ощутимый удар по ВСУ

1.9т
Читать материал на украинском

За минувшие сутки российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под обстрелами врага были ранены двое военных ВСУ.

Противник применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр ООС.

Новости
Террористы Путина развязали на Донбассе новые кровавые бои

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили один обстрел:

  • вблизи Лебединского – со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов:

  • неподалеку Луганского – со станковых противотанковых гранатометов;

  • дважды у Крымского – с СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;

  • в районе Хутора Вольного – с автоматических гранатометов;

  • неподалеку Светлодарска – с СПГ и автоматических гранатометов;

  • вблизи Зайцевого – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
5
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
О опять российские войска...что то ОБСОС путается в показаниях!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
К Денис
К Денис
Да то свинину заготавливают... На январские шашлычки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги