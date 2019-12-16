Война на Донбассе: российские войска нанесли ощутимый удар по ВСУ

За минувшие сутки российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под обстрелами врага были ранены двое военных ВСУ.
Противник применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили один обстрел:
вблизи Лебединского – со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов:
неподалеку Луганского – со станковых противотанковых гранатометов;
дважды у Крымского – с СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;
в районе Хутора Вольного – с автоматических гранатометов;
неподалеку Светлодарска – с СПГ и автоматических гранатометов;
вблизи Зайцевого – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
ООС на Донбассе
mediarnbo.org
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.
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