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Война на Донбассе мгновенно прекратится: Ельченко назвал условие

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Война на Донбассе могла бы моментально прекратиться, если бы Россия прекратила поддерживать "Л/ДНР".

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет Голос Америки.

"Единственное, чего не хватает - это готовности и согласия России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег. Как только Россия на это согласится, то конфликт на Донбассе мгновенно прекратится", - сказал он.

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По словам Ельченко, после прекращения вооруженного противостояния на Донбассе останется много проблем, тем не менее, Украина сможет их урегулировать.

"Мы считаем, что это - конфликт РФ и Украины, Россия так не считает", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе террористы убили ребенка.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
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