"Л/ДНР" сменили тактику на Донбассе: штаб ООС раскрыл детали

Террористы "Л/ДНР" во вторник, 26 мая, один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В ходе обстрела вооруженных формирований Российской Федерации пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Воин ООС. Иллюстрация 112 Украина

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеский огонь из автоматических станковых гранатометов попали украинские защитники вблизи Водяного.

"В ответ из имеющихся огневых средств наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков", – сказано в сообщении.

Карта ООС

Штаб Операции Объединенных сил добавил, что за минувшие сутки (25 мая) были ранены четверо оккупантов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками, подчеркнула пресс-служба.

Напомним, 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские защитники не понесли потерь.

Как писал OBOZREVATEL, в пресс-центре ООС сообщили о первом факте инфицирования коронавирусом украинского защитника в зоне боевых действий. COVID-19 подтвержден у полицейского из состава Объединенных сил.

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