"Война" между ворами и полицией: появились новые детали о перестрелке в Мукачево

Перестрелка в Мукачево на Закарпатье могла стать частью противостояния "смотрящих" от "воров в законе" и полиции.
Новые подробности и версии происходящего на Закарпатье, обнародовала "Страна" со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, полиция задержала двух водителей Mercedes и Toyota, которые оказывали активное сопротивление. Это 41-летний житель Мукачево Евгений Дребитко, якобы "смотрящий от воров в законе" по кличке Белый, и 40-летний житель города Калиновка Винницкой области Игорь Смоляр.
Перестрелка в Мукачево: новые данные о задержанных
Нацполиция
В ходе задержания у пассажиров и водителей двух авто – девяти человек, было изъято оружие – автомат "Зброяр" калибра 223 REM с 10 патронами, пистолет "Форт" 12Р с магазином, в котором находилось 11 патронов, пистолет АБС калибра 4,5 мм.
С Дребитко "наводить порядок" в Мукачево ехали еще несколько человек. Среди них был уроженец Дагестана Зелинхан Гасаев, который внесен в базу "Миротворца" и житель Волынской области Богдан Высоцкий, который числится учредителем ГО "Украинское общество помощи добровольцам АТО".
Издание приводит 2 версии возможного противостояния в регионе. По одной из них, это борьба между давними врагами – бывшими нардепами Виктором Балогой (с ним якобы связан Дребитко) и Михаилом Ланьо, человеком которого считается Пашкуляк. Острый конфликт между ними якобы длился еще с 2015 года, однако причиной стали другие события.
А именно – противостояние воровских "смотрящих" и полицейских в борьбе за контроль над наркотрафиком, вырубкой леса и контрабандой сигарет в ЕС.
"Белый был поставлен смотрящим вором Неделей. Неделю сейчас пытаются закошмарить МВД, полиция отжимают воров в законе от потоков контрабанды. Естественно, что Неделя – вор Андрей Недзельский, недоволен. Неделя давно союзничает с местными преступными кланами Закарпатья, в той же упряжке – областные и городские власти Закарпатья. То есть налицо конфликт между местными элитами и столичными властями за жирный кусок прибыли. Это миллионы долларов на контрабанде, за которые убьют кого угодно. "Белый" – Дребитко, ехал в Мукачево с группой торпед – боевиков, наводить порядок после того, как не удалось устранить Пашкуляка. Это война между коррумпированными полицейскими и местными бандитами", – рассказал источник в СБУ.
Также свою версию событий рассказала жена Дребитко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Активист Сергей Самиляк из Мукачево заявил, что в городе фактически криминогенная катастрофа.
Источники OBOZREVATEL рассказали эксклюзивные подробности преступления и сообщили, что на фоне стрельбы депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога хочет добиться назначения "ручного" начальника местной полиции.
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