''Война была бы давно закончена'': в Совфеде высказались о готовящейся химатаке на Донбассе

Глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев обозвал "нелепой" информацию украинской разведки о подготовке химической атаки на оккупированном Донбассе.

Он сказал в комментарии РИА "Новости", что такие обвинения в адрес РФ якобы появились из-за приближения выборов в Украине.

"Чем ближе к выборам – тем неправдоподобнее и нелепее становятся обвинения Киева в адрес России. Война на Востоке давно могла бы быть прекращена, если бы украинские власти этого захотели и реализовали свою часть обязательств по Минским соглашениям", – сказал Косачев.

Он обвинил украинские власти в том, что им якобы нужна война на Донбассе, чтобы не выглядеть "полными банкротами".

Константин Косачев Ассоциация выпускников МГИМО / facebook

"Поэтому, как и в Сирии, будет еще много провокаций и столько же попыток выставить в качестве виновника Россию и местное население Донбасса", – разразился угрозами Косачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что спецслужбы РФ готовят химатаку на Донбассе против местного населения, чему свидетельствуют ряд признаков.

Данные разведки появились после того, как террористы неоднократно распространяли фейк о том, что подобное подготовкой занимаются ВСУ.

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