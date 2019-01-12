Воевал с инвалидностью: в ДТП разбился известный полковник ВСУ

В пятницу, 11 января, в ДТП возле Никополя Днепропетровской области погиб полковник, экс-заместитель командира 43-го батальона Василий "Кардон" Думанский.

Об этом на странице в Facebook сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якуток. Известно, что мужчина, находясь за рулем ВАЗ-2115, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Он умер на месте аварии.

"Он был настоящий офицер до кончика шеврона. Доброволец, в 2014 году он принял решение вступить в ряды 43-й ОМПБ "Патріот", с ним он и прошел войну. Остановить его смогло только тяжелое ранение", — написала волонтер.

"Он спал с бойцами в окопах, ходил в атаку, разведку, для него не было понятия офицер — солдат. Он был на равных. Нет не единого бойца, который хоть раз мог в нем усомниться. Строг, но справедлив. Отличный тактик, стратег, для него превыше всего была жизнь. Жизнь солдата", — добавила она.

Василий Думанский Цензор.НЕТ

Андрусенко-Якуток уточнила, что похороны Василия Думанского состоятся 13 января в 12:00 в селе Алексеевка Никопольского района.

Отметим, в 2015 году он воевал в Новгородском у Горловки, был тяжело ранен во время минометного обстрела.

Василий Думанский Скриншот

Как передает "Depo.Дніпро", военный уговорил комиссию не "списывать" его по состоянию здоровья, получил третью группу инвалидности и заключение: "годен для прохождения военной службы".

Вернулся на фронт, в 2016 году воевал в Зайцево.

В марте 2016 он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. С осени 2016-го занимал должность командира 108-го ОГШБ. Уволился из армии в 2017 году.

Как писал OBOZREVATEL, 10 января в зоне ООС на Донбассе погиб воин ВСУ с Полтавщины.

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