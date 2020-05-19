Военный эксперт сказал, как остановить агрессию России

Единственным для Украины способом остановить агрессию России, которая выстроила свои войска вдоль нашей границы, является мощная армия.

Об этом заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Мнением специалист поделился в интервью "Фактам".

"Никакая дипломатия не будет иметь глобального успеха, если она не опирается на фундамент мощных Вооруженных сил, которые являются реальным институтом сдерживания", – сказал он.

Валентин Бадрак утверждает, что остановить агрессию России против Украины сможет мощная армия

По словам военного эксперта, украинская армия сегодня должна быть такой, чтобы помешать врагу начать агрессию еще на этапе разработки военной операции.

"Агрессор должен знать, что при попытке развязать войну его потери будут настолько громадными, что ему лучше отказаться от своих замыслов", – подчеркнул Бадрак.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности за действия, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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