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Военное положение в Украине: у Авакова сделали важное заявление о мужчинах из России

1.3тЧитать материал на украинском

После приостановки военного положения в Украине решением СНБО были продлены ограничительные меры относительно въезда в Украину граждан России (мужчин).

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Сергей Яровой, подчеркнув, что все органы МВД продолжат работу в усиленном режиме.

"С начала введения военного положения не допущено въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение — 866. Российской стороной возвращен 351 гражданин Украины", — рассказал Яровой.

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По его словам, в областях, где в течение последнего месяца было введено военное положение, на 20% снизилось количество уголовных преступлений, а также было раскрыто больше фактов незаконного обращения с оружием (на 26%) и сбыта наркотических средств (на 35%).

Сергей Яровой

Сергей Яровой

facebook.com/mvs.gov.ua

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
МВДГоспогранслужба
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Стесняюсь спросить, а что делать с этим количеством спичек и соли? Я просто повелся на ватоправославных, которые говорили что будет кризис. А теперь хожу по магазинам и смотрю что соли и спичек не уменьшилось
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