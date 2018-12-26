Военное положение в Украине: у Авакова сделали важное заявление о мужчинах из России

После приостановки военного положения в Украине решением СНБО были продлены ограничительные меры относительно въезда в Украину граждан России (мужчин).
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Сергей Яровой, подчеркнув, что все органы МВД продолжат работу в усиленном режиме.
"С начала введения военного положения не допущено въезд на территорию Украины 1616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение — 866. Российской стороной возвращен 351 гражданин Украины", — рассказал Яровой.
По его словам, в областях, где в течение последнего месяца было введено военное положение, на 20% снизилось количество уголовных преступлений, а также было раскрыто больше фактов незаконного обращения с оружием (на 26%) и сбыта наркотических средств (на 35%).
Сергей Яровой
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Усиленный контроль за всеми гражданами России действует на пограничных контрольно-пропускных пунктах Украины с 30 ноября.
В РФ уже обратились к официальному Киеву с просьбой отменить запрет, утверждая, что это "лишает поминок миллионов невинных людей".
Президент Украины Петр Порошенко заявил о поддержке дальнейшего действия в Украине ограничительных мер Госпогранслужбы относительно граждан РФ. Об этом он сказал на заседании СНБО в среду, 26 декабря.
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