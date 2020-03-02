Россия использует Крым как форпост для войны в Сирии – ГУР

Лаконичное сообщение нашей разведки о том, что Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины, вызвало бурю негодования в РФ и осторожную (за некоторым исключением) реакцию украинцев.

Украина уже шесть лет находится на прицеле страны-агрессора, однако обострение на Донбассе и последующие события немного привели в чувство даже "уставших от войны".

Мы решили расставить точки над "i": никакого нагнетания – факты и анализ. Итак, подробно о том, что творится в оккупированном Крыму и у границ Украины, на чем базируются выводы ГУР и к чему готовится Россия – об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим СКИБИЦКИЙ рассказал в интервью заместителю шеф-редактора OBOZREVATEL Анне Молчановой.

– Мы то и дело слышим заявления о "мирных инициативах президента Путина", однако информация нашей военной разведки о том, что Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины, говорит само за себя.

– Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск вблизи границы с Украиной. На сегодняшний день завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже, и 8-я армия, Новочеркасск), а также 22 армейского корпуса (Симферополь) на временно оккупированном Крымском полуострове.

Уже практически сформированы основные боевые части и идет формирование подразделений обеспечения. Достижение оперативных возможностей армий ожидается до конца 2021 года.

Соединения и части Южного и Западного военных округов РФ в приоритетном порядке получают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется перевооружению авиационных частей ударными самолетами и вертолетами, а также поставке в войска новейшего ракетного вооружения наземного и морского базирования.

– Какая численность у наших границ?

– Всего группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины, на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей и Крыма составляет около 87- 90 тысяч военнослужащих (в том числе 1 и 2 армейские корпуса более 35 тыс. военнослужащих). Также это 1 100 танков, 2 500 боевых бронированных машин, 1 600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и 240 боевых вертолетов, более 50 кораблей/катеров и 6 подводных лодок.

Вместе с тем указанные группировки могут быть усилены за счет трех Центров обеспечения мобилизационного развертывания (ЦОМР). которые могут мобилизовать около 40 тысяч человек.

В непосредственной близости от наших границ фактически завершено создание ЦОМР в Богучаре (Белгородская область), в Каменск-Шахтинском ( Ростовская область), а также на территории АР Крым (Новоозерное).

– Наращивание группировки войск страны-агрессора, увеличение в три раза у наших границ произошло за какой период?

– Этот процесс не новый. Наращивание группировки войск РФ прежде всего в Западном и в Южном военных округах началось сразу после начала агрессии против нашего государства. После того, как был захвачен Крым, после того, как им не удалось создать так называемую Новороссию, когда мы остановили российские оккупационные войска на той линии, которая сейчас является линией фронта.

Именно в этот период, осень 2014-го – 2015 год, начался процесс наращивания группировки российских войск. Как на территории Украины (а это создание 1-го и 2-го армейских корпусов, которые сейчас работают в единой системе группировки российских войск на нашем направлении), так и группировки, которые начали создаваться у нашей границы.

Прежде всего это 20 армия (Западный военный округ), вновь создаваемая 8-я армия (ЮВО) и, соответственно, группировки войск на оккупированной территории Крыма.

– Милитаризация Крыма давно беспокоит не только Украину. Что произошло за время оккупации?

– В оккупированном Крыму произошло увеличение численности военнослужащих РФ в 2,5 раза. С 2014-го по 2019 год – с 10-12 тыс. человек (до начала агрессии) до 32 500.

Конечно, произошло наращивание не только личного состава, но и вооружения. Это боевые корабли, это авиационный компонент, который в то время был представлен только самолетами морской авиации, патрульными, а также Су-24. На сегодняшний же день – это почти весь спектр бомбардировочной, истребительной авиации.

Кроме того, в Крыму раньше не было российских средств противовоздушной обороны С-400… Это все развернуто. Я уже не говорю о противокорабельных ракетных комплексах "Бал" и "Бастион".

Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф", которую оккупанты разместили на территории Крыма

Этот потенциал будет и в дальнейшем наращиваться. Потому что на сегодняшний день РФ использует Крым как форпост для проекции силы не только в нашем Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии.

Соответственно, эта угроза возрастает и для нас. Те же боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут в соединении с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на нашей территории.

Это мы видим по оперативной боевой подготовке российских войск, которая проводится в Крыму. Наблюдали это в прошлом году на масштабных учениях, когда была проведена высадка тактического десанта с задействованием военно-транспортной авиации и подразделений ВДВ. Которые, по сути, могут быть "задействованы" и на нашей (материковой. – прим.) территории.

Мощные (показательные) учения межвидовой группировки войск были проведены и в январе с участием президента РФ. Когда в акватории Черного моря (на территории Крыма) отработали вопросы задействования/применения наиболее современных образцов вооружения, которые есть у РФ. Там были и "Калибры", и пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал", и др. С одной стороны это была демонстрация, с другой – освоение театра военных действий в нашем регионе.

Могу сказать, что наша военная разведка знает планы России по Крыму. Группировка войск РФ будет наращена.

По нашим оценкам, они выйдут на численность около 40 тыс. военнослужащих, будет увеличено количество вооружения.

Причем вооружением и военной техникой новейшими, которые есть у РФ. Это и противокорабельные ракеты системы "Калибр", которые могут поражать на стратегическом расстоянии, и авиация, которая может быть задействована с территории Крыма на всю территорию нашей страны.

– На фоне этой информации разговоры о воде для Крыма…

– Это вопрос стратегического значения. Если мы говорим о том, важна ли для режима Путина вода (для сельскохозяйственных земель в Крыму) – наверное, это не первоочередная задача. На первом месте для него военная составляющая, которая будет позволять РФ реализовывать свои национальные интересы. Как в регионе Черного моря, так и дальше.

– Однако недавние разговоры – пустить воду в Крым (как элемент доброй воли, торга etc), мягко говоря, беспокоят.

– Но мы же понимаем, что такая информация появляется не в первый раз. Идут вбросы, чтобы снять реакцию, увидеть, какое будет отношение к этому вопросу.

В России мониторят все, что касается нашей инфраструктуры, наших южных территорий, акваторий Черного и Азовского морей. Россией проводится мощное размещение средств разведки для контроля по этим вопросам. Это что касается Крыма.

А теперь если возьмем Южный военный округ, почему мы говорим что способности Кремля к проведению стратегических наступательных операций против нашей страны возрастают.

До начала агрессии России, до начала войны не было мощных группировок РФ возле наших границ.

Я имею в виду расстояние от границы 30-80 километров. Когда на сегодняшний день пункты постоянной дислокации той же 20-й армии, 8-й армии Богучар, Солоти, Кузьминский и Кадамовский полигоны – они размещены менее чем в 100 км от нашей границы. Еще раз повторю – это пункты постоянной дислокации.

Далее. Идет активное формирование двух новых армий. Они немного отстают от тех графиков, которые были у них раньше, однако по всем данным нашей военной разведки на период 2021-2022 гг. они должны закончить формирование армий.

То есть, создать не только боевые подразделения, но и подразделения логистического обеспечения, разведки и др. – для того, чтобы получить полные оперативные возможности для выполнения боевых задач.

Учения ВС РФ на территории временно оккупированного Крыма (январь 2020 г.)

Кроме того, мы же видим, насколько планово происходит проверка этой готовности. В этом году январь-февраль характеризовались тем, что высшее военное руководство РФ (а это Министерство обороны, Генеральный штаб, НГШ) работали в 20-й армии. Проверяли 144-ю и 3-ю дивизии, аэродромную сеть и ее готовность к выполнению боевых задач. Мы также наблюдали, что в 2019 году такие комиссии постоянно работали в 20-й. А это наша граница.

То же самое касается 8-й армии. На сегодняшний день вручение боевого знамени 103-му полку (это же открытая информация) 150-й дивизии – официальное признание того, что полк уже есть. И он стоит на нашей границе.

Сама структура дивизии нетипична для России. Два мотострелковых и два танковых полка. А два танковых, по сути, это проведение наступательных и контрнаступательных действий.

(Продолжение следует…)

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