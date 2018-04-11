Кто крышует контрабанду в АТО: откровенное интервью с комендантом Зайцево

"Забота" о жителях оккупированных территорий вполне может оказаться делом денежным. Для этого нужно всего лишь немного фантазии, много цинизма и отличное прикрытие.

Именно это и происходит в гуманитарно-логистическом центре возле КПВВ "Майорск", утверждает председатель Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

При этом словами он не ограничился, обнародовав видео погрузки и дальнейшего пути машин с украинскими товарами под непосредственным контролем боевиков "ДНР". В организации схемы поставок товаров на "отжатые" предприятия Донецкой области Веселкин обвинил руководство Донецкой ОГА. Они же в свою очередь "пошли войной" на мятежного коменданта Зайцево.

О схеме заработка на ГЛЦ, людях, которые наживаются на торговле с боевиками, а также о суммах, в которые можно монетизировать "заботу о людях", Владимир Веселкин рассказал в интервью "Обозревателю".

Глава ВГА в Зайцево Владимир Веселкин АКМЦ

- Владимир, так что же творится вокруг гуманитарно-логистического центра в Майорске?

- Гуманитарно-логистический центр задуман для того, чтобы наши граждане с оккупированных территорий имели возможность купить украинские товары, не проходя через КПВВ. Вместо этого им выдают специальные талончики, по которым можно проехать в этот центр, купить продуктов и уехать домой. И если через КПВВ человек может провозить не больше 75 кг разрешенных товаров, то на территории логистического центра разрешено покупать уже 150 кг.

Такова была изначальная задумка Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Но уже в ходе реализации что-то пошло не так.

Во-первых, умышленно была оставлена лазейка: не важно, сколько раз человек будет туда заезжать. Но для обычного человека заехать, отвезти купленное и вернуться еще даже раз - нереально. Из-за искусственно создаваемых боевиками очередей на их "КПВВ".

Скриншот из видео "Донбасс. Реалии"

И сейчас на инициативе построили теневую схему, приносящую выгоду как определенным людям с нашей стороны, так и конкретным персонажам по ту сторону.

- Кому именно?

- Работу ГЛЦ организовывает Донецкая ОГА. Коммунальное предприятие, подчиненное ОГА, сдает в аренду торговые площади и получает прибыль. Существенную, поскольку расходы минимальные, а желающих снять торговые места - море.

Но вместо этого этот ГЛЦ почему-то отдается в единоличное управление частной фирме - ООО "Центр Логистик Групп". Директор этой фирмы - зять Могилева, бывшего министра внутренних дел. Сам в прокуратуре работал, откуда ушел, чтобы не подпасть под люстрацию.

Владимир Веселкин (слева) на территории ГЛЦ Facebook

А от ОГА курирует все это дело зам губернатора Виктор Ремский, бывший замначальник Киевского УБОПа, лично проводивший допрос отца и сына Павлюченко, после которого они признали свою "вину".

- И в чем заключается схема?

- На территорию центра заходят 3-4 машины - грузовики, 7-8-тонники. И с оккупированной территории приезжают 3-5 грузопассажирских микроавтобусов. Всегда одни и те же. На каждом - свой "командир", руководящий процессом.

Они заезжают на территорию ГЛЦ, берут на каждого человека по 150 кг товаров. А в "серой зоне", как видно на видео, перегружают это все в фуру в 100 м от поста боевиков, под их охраной. На фуре - номера "ДНР".

Эти "бусики" делают по несколько ходок в день, пока не вывезут весь товар.

Журналисты, кстати, спрашивали у людей из тех "бусиков", себе ли они берут? "Нет, не себе", - ответил один мужчина. Когда его спросили, кому - сказал "Ну, вы же все понимаете"…

Очередь на ГЛЦ Скриншот с видео "Донбасс. Реалии"

- Что везут?

- В основном идет три вида товара. Первый - мясной фарш. Он едет на "Колбико" - отжатый в Макеевке колбасный цех.

Тут, кстати, мне реально смешно. Ведь у меня первого отобрали бизнес в Горловке. После проукраинских предпринимателей взялись за тех, кто вроде "ни вашим, ни нашим". Тех, кто кричал "мы за мир". Когда и этих не осталось - пришла очередь тех, кто усиленно топил за "народную республику".

К примеру, "Бес" (террорист Игорь Безлер. - Ред.) в свое время писал, как много директор "Колбико" им помогал, продукты возил с самого начала войны. А в начале 2017 года у него этот цех забрали.

Кроме фарша везут творожную массу. На молокозавод. Это "Геркулес". Непонятно, отжат он или нет.

Погрузка купленного на ГЛЦ товара в "бусики", курсирующие по несколько раз на дню Скриншот с видео

И наконец везут сливочное масло в монолите. В Донецке его растапливают, добавляют влаги, взбивают, замораживают - и получают на выходе спреды "отечественного производства ДНР". Заработок там колоссальный. 300-500% может быть чистыми!

Кто на этом зарабатывает? Мы же все понимаем, что владеет всеми отжатыми предприятиями - как минимум, "Ташкент", "правая рука" Захарченко.

Ну и я молчу о том, что эта машина заезжает ведь на "таможню ДНР" в Горловке - следовательно, платит что-то в "государственный бюджет".

И они на связи, та сторона и наша. Принимают заявочки, чего и сколько везти. Провозят. Платят в "бюджет". И обогащаются. И те, и эти.

На ГЛЦ в Майорске Скриншот из видео "Донбасс. Реалии"

- О каких суммах идет речь?

- На ГЛЦ на любую продукцию ставится наценка 10 грн. Учитывая, что возили, в среднем по 15 тонн продуктов за сутки - прибыль составляла не меньше 150 тысяч гривен в день.

Кстати, интересный момент: платежей там не происходит. Люди с той стороны, которые приезжают якобы скупиться на ГЛЦ - они ведь даже деньги не передают. Просто отгружают товар, отмечают в списочке, выдают типа чеки, что они купили - и те возят.

Денег нет. Так что кто-то еще каким-то образом сумки с деньгами с той стороны передает

К примеру, 10 тонн сливочного масла стоит больше миллиона гривен. А они его завозят стабильно по 18-20 тонн.

Мы смогли на мобильные телефоны, на регистраторы, которые прятали в машинах, снять полный путь автомобилей, заезжающих на ГЛЦ - с номерами, со всем. Смогли записать момент погрузки возле поста боевиков аж до конечной остановки - отжатого "Метро" в Донецке.

Если мы это смогли записать – то для обученных людей из СБУ или разведки это вообще не проблема. Было бы желание

- Когда вы увидели отснятое видео - вас там что-то удивило?

- Нет. К тому моменту я уже знал путь. Мне оставалось его только задокументировать. И показать.

Когда я уже после публикации видео пошел в администрацию, мне один из замов при Жебривском говорит: почему вы не обратились к нам? Ну, вы даете, - говорю. Хоть людей не смешите.

- А Жебривский как отреагировал?

- Он мне заявил: как прокурор, говорю тебе - если проверка ничего не выявит, ты ответишь по закону. Я сказал, что я их не боюсь. "Ты думаешь, я буду обогащаться на этом?", - спросил губернатор. А я ответил, что в свои 40 уже способен отличить соль от сахара. На это Жебривский мне заявил: "Меня тошнит от тебя".

Глава Донецкой ОГА Павел Жебривский и председатель Зайцевской ВГА Владимир Веселкин на встрече с местными жителями Facebook

- Скажите, а простые люди там что-то покупают? Есть ли для них польза от существования гуманитарно-логистического центра?

- Нет. Многие вообще не знают, что это. Местные туда не ходят. Во-первых, дороговато. Во-вторых, когда начался скандал после моей публикации, на ГЛЦ таки сымитировали два магазина. Один - хозяйственный, с какими-то лопатами. Второй - что-то вроде колбасной лавки. Журналисты туда приезжали. Нашли аж 4 курицы на весь магазин - и все просроченные.

Они даже сымитировать нормально не смогли!

- А как вообще все начиналось для вас? Почему вы начали копаться в тонкостях работы ГЛЦ?

- ГЛЦ открыли на следующий день после того, как меня назначили. И ко мне начали ехать предприниматели: Владимир Юрьевич, помогите… Я их поначалу отправлял к Артему Скрипченко, директору "Центр Логистик Групп", а он всем - отворот поворот.

Тогда я подошел к нему сам, поинтересовался, в чем проблема? Он толком ничего не сказал.

Когда же я обратился к Жебривскому – он мне открыто заявил: ребята там вложились, пусть чуток подзаработают

- Там серьезные вложения были?

- Там, где было выбрано место под ГЛЦ, с 2000-х годов стояло 2-этажное здание. На земельном участке, который принадлежал ГУ МВД в Донецкой области. Целевое назначение участка - земли обороны.

Здание это еще до войны стояло заброшенное, хотя находилось в хорошем с точки зрения коммерческого интереса месте. Среди местных предпринимателей ходили разговоры, что это - самострой без документов.

И вот "Центр Логистик Групп" приходит на этот земельный участок с готовым зданием и даже забором - и они "потратились".

ГЛЦ в Майорске Радио Свобода

Вот тогда у меня зародились первые сомнения. Которые лишь укрепились, когда я понял: месяц за месяцем все идет по накатанной.

А потом ко мне пришел теневой партнер директора "Центр Логистик Груп", чтобы я подписал какие-то документы, узаконивающие какую-то аптеку, присваивающие ей конкретный адрес (тогда я еще не понимал, о чем идет речь). Я отказался - и даже написал пост в Facebook на эту тему. Жебривский тогда первый раз сильно меня ругал.

И я понял: я - на правильном пути. Особенно, когда мне начала по этому поводу названивать зам главы райгосадминимстрации, которую сейчас посадили за взятку. Да и глава района звонил тоже.

- Так вы разобрались в конце концов, чего конкретно от вас добивались?

- Да. Когда мне принесли уже заполненную справку на нашем бланке - написанную от моего имени. "Справка предоставлена ООО "Центр Логистик Групп" в том, что все здания в таком-то месте (тут шло детальное описание места) размещены на территории, принадлежащей ООО "Центр Логистик Групп". И что документы, якобы это подтверждающие, сгорели в ходе боевых действий.

Фактически, речь шла о попытке захватить земли обороны, находящиеся в государственной собственности!

Причем моими руками.

- Что вы ответили?

- Поинтересовался, все ли у них там идиоты.

После этого я и попал в разряд опальных руководителей ВГА. Меня с лета начали прессинговать. Писали на меня всякие жалобы. В том числе, и военные писали, но абсолютный бред.

- Например?

- Был случай, когда в Зайцево приехали военные и говорят: мы вселяемся в это здание. Местные жители им отвечают: это наша долевая собственность после распада колхоза. "Ничего не знаем - ломаем дверь и вселяемся". Люди начали говорить, что будут звонить в горадминистрацию - и слышат в ответ: ваш председатель уже дал добро. Хотя ко мне по этому поводу вообще никто не обращался!

Происходило это все в субботу (видимо, расчет был на то, что меня не будет на работе). Но как раз в тот день мы возили детей в цирк. И я на бусике ездил и забирал малышей. Заехал и туда. И увидел все это: техника, военные с автоматами, местные, скандал.

Попытался разобраться. Объяснить, что это не коммунальная собственность, и я не могу ею распоряжаться. Никто ничего не слушал. В итоге я предложил: давайте вызовем полицию - и делайте, что хотите. Военные развернулись и уехали.

И написали на меня жалобу, что я якобы подстрекаю местное население против ЗСУ. Написали в Администрацию президента, в Штаб АТО, в АТЦ…

Я вынужден всюду был отписываться, рассказывать, как было дело на самом деле. Но все равно мне вынесли выговор за то, что я якобы не выполняю своих обязанностей и не обеспечил их жильем. Я уже обратился в окружной суд Славянска с тем, чтобы оспорить этот выговор.

Я считаю этот и другие случаи исключительно местью со стороны руководства Донецкой ОГА

- Считаете, это была попытка захвата и здания, и земли под ним?

- Конечно! Ну и то, что никого на этот ГЛЦ не пускают - это ведь несправедливо.

Вот я в пятницу вечером уехал в Киев - в субботу зашло 40 тонн с наценкой 10 грн. 400 тысяч гривен они заработали, пока меня нет. Потому что когда я на месте - они везут маленькими партиями. Но все равно до сих пор везут. И нет никакой управы!

Я уже не знаю, куда стучаться. Уже вроде и министр Черныш (Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. – Ред.), и Георгий Тука (заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. – Ред.) сказали, что не должен этот ГЛЦ работать. В таком виде он не нужен.

Все всё видят и понимают. А он работает. До сих пор.

(Продолжение следует...)