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Влад Волошин
Влад Волошин
Военный экспертВсе статьи автора

Негласное эмбарго: что ждет Украину

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Будет ли иметь Украина канадские "лавчики"?

Информация о том, что Канада будет поставлять в Украину бронетехнику, вызвала настоящую истерию в российских СМИ. Ссылаясь на некоторых украинских "экспертов" и, как всегда, перевирая их слова, соседская пропаганда в один голос заявляет, что Украина просто невыгодно (!) получать бронетехнику - даже бесплатно как помощь.

Главные "посылы", звучащие от них – это то, что вооружение имеет стандарты НАТО и нашим Вооруженным Силам будет трудно перестроиться на них, а соответствующих боеприпасов у нас нет, а приобрести их дорого и невыгодно:

"…от подобной "помощи" будет больше проблем, чем толку. Взять хотя бы штатное вооружение этих машин – 25-миллиметровые пушки и пулеметы под патрон 7.62 мм, но не советского, а натовского стандарта. Откуда брать боеприпасы к ним? А запчасти к далеко не новым "подаркам", комплектующие и расходники?"

Кроме того, сообщает роспропаганда, даже если мы начнем перевооружать эту технику, то изготовить такое количество боевых модулей для бронетехники мы не успеем за короткое время.

Негласное эмбарго: что ждет Украину

Российские СМИ и некоторые "эксперты" уже преждевременно просчитали, какие именно нам будут переданы бронемашины: "Речь в данном случае, наверняка, может идти только о LAV-25 Coyote или LAV-III Kodiak, представляющих собой модификации боевой машины Piranha швейцарской фирмы MOWAG. Эти бронемашины производились в Канаде по лицензии с конца 90-х годов прошлого века и на сегодня абсолютное большинство из них давно выработали свой ресурс. Скорее всего, именно этот хлам и передадут "нэзалэжной" ее заокеанские "лучшие друзья".

Те же "эксперты" уже даже подсчитали и количество бронемашин, которые сможет получить Украина: 200-400 единиц (!). К тому же, считают "соседи", нам долго придется переучивать механиков-водителей, наводчиков и командиров.

Броня против "Минска".

Но главным препятствием в поставках канадской бронетехники по их мнению станут сами украинские чиновники и представители нашей "оборонки":

"…если ВСУ начнут закупать бронетехнику у Канады, то это обстоятельство негативно скажется на украинской оборонной промышленности. Поэтому ее лоббисты в правительстве Украины, в Верховной Раде и даже в Министерстве обороны Украины будут всячески препятствовать если не заключению контрактов вообще, то, по крайней мере, расширению поставок иностранной бронированной техники в страну".

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Российский МИД вообще заявил, что любая помощь Украине со стороны Запада мешает реализации Минских договоренностей (то есть, помощь, которую осуществляла и осуществляет Россия своим "марионеткам", псевдо-республикам на оккупированных территориях, такой реализации не мешает?). В МИД России заявили, что "стремление к установлению мира на Донбассе и заявления Президента Украины о поставках бронетехники выглядят контрастом, и все это будет иметь негативные последствия для мирного процесса".

Не столь боевая подспорье, как геополитический сигнал

На самом деле, пока нет никакой конкретики о бронетехнике. Есть только заявление Президента Украины Владимира Зеленского, сделанное во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Она о том, что Украина и Канада подпишут соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере для поставки военной техники и оружия в Украину. Зеленский уточнил, что речь действительно идет о поставках бронетехники.

Кроме того, есть еще заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, которую он сделал после встречи с министром обороны Канады.

"На встрече мы обсуждали вопросы военного взаимодействия, в том числе закупку летального оружия. Мы обсудили конкретные дела насчет новейших бронемашинах и некоторых компонентов вооружения", - сказал Аваков.

По его словам, на согласование всех деталей и достижения окончательных договоренностей может потребоваться несколько месяцев. "Речь идет о конкретном современный (!) необходимый нам вид вооружения. Думаю, что за два-три месяца мы можем в деталях обсудить это и подписать контракт", - подчеркнул он.

На самом деле, сам только факт негативного восприятия Россией информации о передаче вооружения является свидетельством того, что Украина это нужно и выгодно.

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"То, что Канада намерена поставлять в нашу страну оружие, является важным геополитическим сигналом для всего мира", - считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Об этом он заявил изданию "Апостроф".

"С политической точки зрения, крайне важно, что Канада идет нам на встречу. В Украине появляются возможности получения технологий, которых у нас нет сегодня, - подчеркивает Валентин Бадрак. - Есть ряд технологий, которые в Украину не приходят по той причине, что западное сообщество имеет очень сдержанное отношение к передаче таких технологий. И если Канада, например, вместе с США, осуществит разгерметизацию этой ситуации, то мы сможем рассчитывать и на поставки со стороны европейских государств. До этого было негласное эмбарго в отношении Украины из-за нежелания ссориться с Россией ".

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Влад ВолошинВлад Волошин
Темы
вооруженияВойна на ДонбассеМирные переговоры в Минске
Персоны
Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийАрсен АваковВалентин Бадрак
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныОфис президента
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