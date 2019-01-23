Визовый режим с Россией: украинские пограничники расставили точки над ''і''

Госпогранслужба Украины сможет соблюдать визовый режим с Россией только по биометрическим паспортам.

Спикер ведомства Олег Слободян отметил, что у пограничников с пропуском через границу проблем нет, передают "Украинские Новости".

"Мы готовы к такому виду контроля (биометрический режим) с биометрическими паспортами. Мы с 2017 года уже работаем с биометрическими документами, с 2018-го – с биометрическими данными. Трудностей нет в этом плане", – заявил он.

Слободян подчеркнул, что с начала текущего года у 12 тысяч иностранцев взяли отпечатки пальцев, в том числе 11 тысяч - граждане России. А в течение 2018 года более 650 тысяч иностранных граждан сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч – россиян.

Сейчас в Украине 157 пунктов пропуска оснащены системой биометрического контроля.

Визовый режим с Россией ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Павел Климкин заявил, что в будущем может быть введен биометрический визовый режим с РФ.

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