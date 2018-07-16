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Видел своими глазами: россиянин рассказал о подвигах "освободителей" Донбасса

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Россиянин Владимир Соседов в комментарии под фото, на котором изображен массовый вывоз вещей, вплоть до дверей, из Украины, рассказал о подвигах "освободителей" Донбасса.

Признание опубликовал на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский. Соседов заверил, что видел своими глазами битком набитые грузовики, которые въезжали в РФ с Украины.

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"Вообще-то двери и заборы едут в Ростовскую область. Туда же перли длинномеры, груженные донбасским угольком. Тянули в Россию все: от кирпичей разобранных домов, оград и дверей, до металлолома. Именно такую картину я наблюдал своими глазами в Таганроге осенью 2014 года", - написал Соседов.

В сети пост вызвал бурю возмущений. Пользователи отметили, что "гитлеровцы скромнее были".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский партизан рассказал о российских военных на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Эта фотка из серии как шароварные грабили домбас.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Настало время акуительных историй.И что характерно, быдло рогулячье схавает и ещё добавки попросит. Схавало же про передвижные крематории
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