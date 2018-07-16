Видел своими глазами: россиянин рассказал о подвигах "освободителей" Донбасса

Россиянин Владимир Соседов в комментарии под фото, на котором изображен массовый вывоз вещей, вплоть до дверей, из Украины, рассказал о подвигах "освободителей" Донбасса.

Признание опубликовал на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский. Соседов заверил, что видел своими глазами битком набитые грузовики, которые въезжали в РФ с Украины.

"Вообще-то двери и заборы едут в Ростовскую область. Туда же перли длинномеры, груженные донбасским угольком. Тянули в Россию все: от кирпичей разобранных домов, оград и дверей, до металлолома. Именно такую картину я наблюдал своими глазами в Таганроге осенью 2014 года", - написал Соседов.

В сети пост вызвал бурю возмущений. Пользователи отметили, что "гитлеровцы скромнее были".

Россиянин про подвиги "освободителей" в 2014-м pic.twitter.com/Tmf2AXFypK — Денис Казанський (@den_kazansky) 15 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский партизан рассказал о российских военных на Донбассе.