В сети появилась откровенная исповедь волонтера, участника войны на Донбассе Олега Карпенко о том, как на передовой спасают тяжелораненых украинских воинов и об ощущениях, когда уберечь Героев от смерти не удается.

Своим личным опытом он поделился на странице фонда "Повернись живим" в Facebook отметив, что в таких ситуациях человек просто не может избавиться от ощущения смерти совсем рядом.

"Вы когда-то чувствовали запах смерти? Я похоронил около двадцати своих родственников, друзей и сослуживцев. Большинство из них ушли из жизни в результате российско-украинской войны. И теперь мое самое "острое" воспоминание – о случае, когда я впервые почувствовал запах смерти", – пишет ветеран.

Как рассказывает Карпенко, 10 февраля 2015 года его подразделение должно было занять цементный завод в окрестностях населенного пункта Спартак. Но после длительного стрелкового боя противник начал применять крупнокалиберную артиллерию и заставил воинов ВСУ отступить на исходные позиции.

Война на Донбассе Facebook "Повернись живим"

"Во время боя наша группа понесла потери. И я получил новое задание – эвакуировать раненых и погибших. Мы отправили наших ребят к медикам за считанные минуты. Когда же выгружали всех, я обратил внимание на одного из тяжелораненых бойцов. Весь в крови. Секунда – и над ним куча врачей: "Этого надо дальше, – сказал кто-то из медиков, – мы здесь уже не поможем", – вспоминает бывший воин.

"Что за странный запах?" – поймал себя на мысли, глядя на того же "тяжелого" бойца. И понял, что это запах смерти. Было довольно дико ощущать его возле человека, который еще дышит и борется за свою жизнь. Внутри меня были страх и агрессия одновременно", – продолжил он свой рассказ.

После этого раненых в экстренном порядке быстро переправили в мобильный госпиталь. Одним из них был и парень с тяжелейшими травмами, на спасение которого до последнего надеялся Карпенко.

"Пока ехали, одной рукой я держал капельницу, а другой – самого бойца. Разгрузились, успели! Потом вышел врач и сказал: "Тяжелый" умер". Седоватый мужчина в белом халате протянул мне здоровенный черный мешок и сказал: "Поможешь? Его теперь надо в морг". И я помог. В тот день мой батальон потерял четырех бойцов. Еще десять получили ранения. Проклятый запах смерти я чувствовал еще не раз", – поделился самым трагичным воспоминанием защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Марина Соколова рассказала проникновенную историю о героической гибели под Дебальцево юного воина ВСУ Александра Говорухи и его последних в жизни словах: "Хочу жить!".

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