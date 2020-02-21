Ветеран АТО заметил в Новых Санжарах "титушек"

Ветеран АТО Мирослав Гай предположил, что некоторым участникам протестов в Новых Санжарах могли заплатить за организацию беспорядков.

"Вот я сейчас смотрю. Во-первых, были "титушки". Были люди засланные", – сказал Гай в эфире ObozTV.

Он припомнил, как в 2014 году на Донбассе местные жители под руководством россиян блокировали Вооруженные силы Украины.

"У нас это называлось "присядки". Они зарабатывали деньги на том, чтобы блокировать танки. Некоторые говорили, что можно было купить недорогую квартиру, если несколько месяцев так "поработать", – отметил ветеран АТО.

"Обычно "титушкам" не так много платят. Но вы видели, какой масштаб. То есть, сначала создается костяк: из общественных организаций, которые с кем-то в политической связке, или пророссийских, или организаций, готовых как наемники с любым работать за деньги... Они создают такую визуальную картинку. И к ним уже, конечно, присоединяется местное население", – объяснил Гай.

Протесты в Новых Санжарах вспыхнули из-за того, что в местный санаторий привезли эвакуированных из Китая kolo.news

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