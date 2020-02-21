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21 февраля • обновлено в 19:21
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Ветеран АТО заметил в Новых Санжарах "титушек"

3.2т
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Ветеран АТО Мирослав Гай предположил, что некоторым участникам протестов в Новых Санжарах могли заплатить за организацию беспорядков.

"Вот я сейчас смотрю. Во-первых, были "титушки". Были люди засланные", – сказал Гай в эфире ObozTV.

Он припомнил, как в 2014 году на Донбассе местные жители под руководством россиян блокировали Вооруженные силы Украины.

"У нас это называлось "присядки". Они зарабатывали деньги на том, чтобы блокировать танки. Некоторые говорили, что можно было купить недорогую квартиру, если несколько месяцев так "поработать", – отметил ветеран АТО.

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"Обычно "титушкам" не так много платят. Но вы видели, какой масштаб. То есть, сначала создается костяк: из общественных организаций, которые с кем-то в политической связке, или пророссийских, или организаций, готовых как наемники с любым работать за деньги... Они создают такую визуальную картинку. И к ним уже, конечно, присоединяется местное население", – объяснил Гай.

Протесты в Новых Санжарах вспыхнули из-за того, что в местный санаторий привезли эвакуированных из Китая

Протесты в Новых Санжарах вспыхнули из-за того, что в местный санаторий привезли эвакуированных из Китая

kolo.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

  • На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

  • Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

  • Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

  • Сами местные говорят, что стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.

  • О том, что на самом деле произошло в Новых Санжарах – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Протесты в Новых Санжарах Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
эвакуация титушки Ветераны войны на Донбассе
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы, когда вы уже перестанете ходить вокруг да около, и во всем обвините Россию?
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Вытирану и не знать об этом . Они этим уже давнопрофессионально занимаются . Пехота ломоухая из вытиранов получается отменная
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Hop Hip
Hop Hip
Ну да, а в больничке на западной Украине где мед работники гимн пели на радостях что эвакуированных не к ним привезли. Там тоже солисты из хора им. Верёвки затесались? Можно составить длинный список отвратительного отношения к эвакуированным. Где поклонники Порошенко и активисты были в тот момент?
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