Главная Новости
27 января • обновлено в 12:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Избавьтесь от иллюзий!" Ветеран АТО ответил на пост Зеленского о Донбассе

1.1т
Читать материал на украинском

Президента Украины Владимира Зеленского призвали избавиться от иллюзий насчет России и укрепить позиции украинской армии на Донбассе.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV ветеран АТО, директор международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в ответ на пост Зеленского в Facebook о гибели двух военнослужащих ВСУ, в котором президент признал, что "война продолжается".

Новости
"Путин нас наказывает": Сенцов раскрыл цель России на Донбассе

"Я надеюсь, что осознание президентом и верховным главнокомандующим того, что война продолжается, было не внезапным, а результатом в том числе и общественного мнения, и его понимания – что с этим врагом договориться невозможно. Нужно от всех этих иллюзий избавиться и готовиться к длительному противостоянию. Потому что быстрых и простых решений в этой ситуации нет", – констатировал Кочевенко.

По его мнению, властям Украины необходимо придерживаться собственной стратегии решения конфликта на Донбассе.

"Фактически, президент Зеленский с первого дня стал заложником своего обещания "быстрого мира" и пешкой в чужой игре. Хотя имел возможность – и я надеюсь, еще имеет – вести свою игру", – отметил ветеран АТО.

"Возможно, этот пост президента указывает на то, что необходимость осознания именно таких действий все-таки приходит. И, возможно, мы все-таки получим настоящего и полноценного главнокомандующего страны во время войны", – не исключил он.

Новости
"Л/ДНР" устроили кровавые бои на Донбассе: Украина понесла потери

Кочевенко также обратил внимание, что ВСУ нужно позволить адекватно отвечать на обстрелы врага.

"Каждую секунду, каждую минуту на фронте может обрываться жизнь. Там летают пули, рвутся снаряды. Никакого перемирия нет! Есть отсутствие активных боевых действий. Но при любой возможности враг старается поразить наши позиции", – напомнил он.

"Я надеюсь, украинская власть поймет, что у нее иллюзии по поводу России, и начнет по-настоящему укреплять оборону. Когда мы будем отвечать на обстрелы. Если к нам прилетает 82 мм, а мы туда – 120 мм, а на 120 мм – 152 мм, то враг будет очень хорошо думать, прежде чем обстреливать наши позиции", – подытожил Кочевенко.

Война на Донбассе продолжается

Война на Донбассе продолжается

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Владимир Зеленский Юрий Кочевенко
Место
Украина
Теги
ООС Ветераны войны на Донбассе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
3
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги