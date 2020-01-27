"Избавьтесь от иллюзий!" Ветеран АТО ответил на пост Зеленского о Донбассе

Президента Украины Владимира Зеленского призвали избавиться от иллюзий насчет России и укрепить позиции украинской армии на Донбассе.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV ветеран АТО, директор международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в ответ на пост Зеленского в Facebook о гибели двух военнослужащих ВСУ, в котором президент признал, что "война продолжается".

"Я надеюсь, что осознание президентом и верховным главнокомандующим того, что война продолжается, было не внезапным, а результатом в том числе и общественного мнения, и его понимания – что с этим врагом договориться невозможно. Нужно от всех этих иллюзий избавиться и готовиться к длительному противостоянию. Потому что быстрых и простых решений в этой ситуации нет", – констатировал Кочевенко.

По его мнению, властям Украины необходимо придерживаться собственной стратегии решения конфликта на Донбассе.

"Фактически, президент Зеленский с первого дня стал заложником своего обещания "быстрого мира" и пешкой в чужой игре. Хотя имел возможность – и я надеюсь, еще имеет – вести свою игру", – отметил ветеран АТО.

"Возможно, этот пост президента указывает на то, что необходимость осознания именно таких действий все-таки приходит. И, возможно, мы все-таки получим настоящего и полноценного главнокомандующего страны во время войны", – не исключил он.

Кочевенко также обратил внимание, что ВСУ нужно позволить адекватно отвечать на обстрелы врага.

"Каждую секунду, каждую минуту на фронте может обрываться жизнь. Там летают пули, рвутся снаряды. Никакого перемирия нет! Есть отсутствие активных боевых действий. Но при любой возможности враг старается поразить наши позиции", – напомнил он.

"Я надеюсь, украинская власть поймет, что у нее иллюзии по поводу России, и начнет по-настоящему укреплять оборону. Когда мы будем отвечать на обстрелы. Если к нам прилетает 82 мм, а мы туда – 120 мм, а на 120 мм – 152 мм, то враг будет очень хорошо думать, прежде чем обстреливать наши позиции", – подытожил Кочевенко.

Война на Донбассе продолжается facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 января двое украинских военнослужащих на Донбассе погибли, еще двое получили ранения. Только на протяжении суток вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью бойцов. "Это значит, что война продолжается", – написал он.

Ранее Зеленский признался, почему он пошел на прямой диалог с Владимиром Путиным. При этом он выразил твердую позицию: Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории.

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