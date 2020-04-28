Вертолет пролетел мимо тела: в полиции раскрыли детали гибели 6-летней девочки на Харьковщине

Погибшая 6-летняя Милена Шевелева после ссоры с братом заблудилась, далеко отойдя от дома. Предварительно установлено, что девочка погибла от переохлаждения.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, который раскрыл детали гибели ребенка.

Милена Шевелева Facebook Oksana Kononenko

Глава областной полиции сказал, что ребенка искали сотрудники трех райотделов, егеря с тепловизорами, а также шестеро кинологов. К поискам привлекли около 500 человек. Задействовали также вертолет, который пролетел всего в сотне метров от места, где позднее обнаружили тело ребенка.

"Наиболее вероятная причина смерти девочки по выводам экспертов – переохлаждение. На теле отсутствуют какие-либо признаки насилия. Назначены все необходимые экспертизы для окончательного установления обстоятельств, послуживших причиной гибели ребенка. По предварительным данным, около двух часов ночи она уже была мертва", – сообщил Сокуренко.

Он добавил, что девочка носила очки, но она их потеряла и вероятно сбилась с дороги, когда захотела вернуться домой.

"Все ее вещи на месте, одежда не повреждена. Если она была бы немного старше по возрасту, может пошла бы на огоньки села и спряталась от холода в брошенном доме. Но случилось так, как случилось. Это ужасная трагедия", – сказал глава областной полиции.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Золочевском районе Харьковской области организовали спецоперацию по поиску Милены Шевелевой, которая 26 апреля пропала в селе Сосновка.

Позже 6-летнюю Милену Шевелеву нашли мертвой в 8 км от дома.

OBOZREVATEL сообщал новые подробности о погибшей девочке.

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