Главная Новости
28 апреля • обновлено в 15:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Вертолет пролетел мимо тела: в полиции раскрыли детали гибели 6-летней девочки на Харьковщине

1.5т
Читать материал на украинском

Погибшая 6-летняя Милена Шевелева после ссоры с братом заблудилась, далеко отойдя от дома. Предварительно установлено, что девочка погибла от переохлаждения.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, который раскрыл детали гибели ребенка.

Милена Шевелева

Милена Шевелева

Facebook Oksana Kononenko

Глава областной полиции сказал, что ребенка искали сотрудники трех райотделов, егеря с тепловизорами, а также шестеро кинологов. К поискам привлекли около 500 человек. Задействовали также вертолет, который пролетел всего в сотне метров от места, где позднее обнаружили тело ребенка.

"Наиболее вероятная причина смерти девочки по выводам экспертов – переохлаждение. На теле отсутствуют какие-либо признаки насилия. Назначены все необходимые экспертизы для окончательного установления обстоятельств, послуживших причиной гибели ребенка. По предварительным данным, около двух часов ночи она уже была мертва", – сообщил Сокуренко.

Он добавил, что девочка носила очки, но она их потеряла и вероятно сбилась с дороги, когда захотела вернуться домой.

"Все ее вещи на месте, одежда не повреждена. Если она была бы немного старше по возрасту, может пошла бы на огоньки села и спряталась от холода в брошенном доме. Но случилось так, как случилось. Это ужасная трагедия", – сказал глава областной полиции.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги